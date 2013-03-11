کمیسیون برنامه و بودجه تنخواه 3 ماهه دولت را 4 هزار میلیارد تومان کاهش داد

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: جزئیات لایحه سه دوازدهم بودجه سال 92 در جلسه صبح و بعدازظهر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در این جلسه آقای مرادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و آقای ممبینی معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و آقای الفت معاون امور استانها حضور داشتند.

وی ادامه داد: در نهایت کمیسیون برنامه و بودجه مصوب کرد بودجه سه ماهه اول سال 92 براساس سه ماهه اول سال 91 یعنی 41 هزار میلیارد تومان باشد و همین تصمیم به رای کمیسیون رسید. بنابراین 4 هزار میلیارد تومان از رقمی که دولت در لایحه خود پیشنهاد داده بود با تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه کاسته شد تا دقیقا طبق بودجه 91 تصمیم گیری شده باشد.

جلیلی خاطرنشان کرد: نظر کمیسیون درباره افزایش حقوق و دستمزد 22 درصد بود این درحالی است که پیشنهاد دولت افزایش 20 درصدی است و مقرر شد در اینباره در صحن مجلس تصمیم گیری شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: یکی از پیشنهاداتی که در بررسی جزئیات مطرح اما به رای نمایندگان نرسید، این بود که به دولت اجازه داده شود تا برای برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها خرج کند.

وی گفت: ما بودجه چند دوازدهم را براساس سه ماهه اول سال 91 محاسبه کردیم اما این درحالی است که در سال 91 انتخابات را نداشتیم بنابراین ممکن است برای برطرف شدن این خلاء، این پیشنهاد مجددا در صحن مجلس از سوی نمایندگان مطرح و به تصویب برسد.

به گزارش مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هفته جاری کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.