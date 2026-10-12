پورذهبی: امنیت، عدالت و آسایش سه نیاز اساسی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح دوشنبه در اجلاسیه شهدای کردستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای نیروهای انتظامی، اظهار کرد: تکریم شهدا و خانواده‌های آنان فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های ایثار و فداکاری و یادآوری نقش مجاهدت‌های نیروهای مسلح در حفظ امنیت و آرامش جامعه است.

وی با اشاره به جایگاه شهدای انتظامی در پاسداری از امنیت کشور افزود: نیروهای نظامی و انتظامی در مقاطع مختلف، به‌ویژه در حوادث و درگیری‌های اخیر، برای حفظ امنیت مردم و صیانت از کشور تلاش کرده‌اند و فداکاری این مجموعه‌ها شایسته قدردانی است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به روایتی از امام جعفر صادق(ع) درباره نیازهای اساسی مردم اظهار کرد: در این روایت، امنیت، عدالت و آسایش به‌عنوان سه نیاز فراگیر جامعه مورد توجه قرار گرفته است؛ نیازهایی که تحقق آنها در زندگی مردم اهمیت اساسی دارد.

پورذهبی با بیان اینکه تأمین این سه مؤلفه از وظایف مهم مجموعه‌های مسئول در جامعه است، افزود: نیروی انتظامی در چارچوب مأموریت‌های خود برای برقراری امنیت، اجرای قانون و فراهم کردن شرایط آسایش مردم تلاش می‌کند و این مسئولیت در کنار فعالیت سایر دستگاه‌های نظامی، امنیتی و انتظامی معنا پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: برخورداری از امکانات و رفاه اقتصادی، به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین امنیت و آرامش شود؛ چراکه امنیت، زمینه لازم برای زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، سه رویکرد ولایتمداری، دلسوزی و عشق به خدمت را از ویژگی‌های عملکرد نیروهای انتظامی برشمرد و گفت: نخستین رویکرد، حرکت در چارچوب نظام و تبعیت از رهنمودهای رهبری است که در عرصه اجرا و انجام مأموریت‌ها نمود پیدا می‌کند.

وی افزود: دومین رویکرد، دلسوزی نسبت به مردم است؛ کارکنان نظامی و انتظامی با هدف صیانت از جان، مال و امنیت شهروندان مسئولیت‌های خود را انجام می‌دهند و تلاش آنان باید با توجه به نیازها و مصالح عمومی همراه باشد.

پورذهبی با اشاره به انتقادها و برخی تلاش‌ها برای تخریب جایگاه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در پی حوادث مختلف تصریح کرد: باید به انگیزه خدمت و مسئولیتی که بر عهده این نیروها قرار دارد نیز توجه داشت؛ چراکه بخش مهمی از مأموریت آنان در راستای حفظ امنیت و آرامش مردم انجام می‌شود.

عشق به خدمت مؤلفه فعالیت نیروهای انتظامی

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، عشق به خدمت را سومین رویکرد نیروهای انتظامی دانست و اظهار کرد: کسانی که این مسیر را انتخاب می‌کنند، در کنار انجام وظایف سازمانی، با انگیزه خدمت به مردم و انجام مسئولیت در برابر خداوند فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی درباره پایداری در مسیر ایمان و عمل به مسئولیت‌ها افزود: خدمت صادقانه، انجام وظیفه و توجه به رضایت الهی می‌تواند انگیزه نیروهای خدمتگزار را در مسیر مسئولیت‌پذیری تقویت کند.

پورذهبی با قدردانی از تلاش نیروهای نظامی و انتظامی، بر اهمیت پاسداشت یاد و خاطره شهدا و تکریم خانواده‌های آنان تأکید کرد و گفت: خانواده‌های معظم شهدا سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و یاد و نام این عزیزان باید همواره زنده نگه داشته شود.

وی در پایان برای شهدا علو درجات و برای خانواده‌های آنان سلامتی و توفیق مسئلت کرد و ابراز امیدواری کرد که نیروهای خدمتگزار کشور در مسیر تأمین امنیت، خدمت به مردم و پاسداری از ارزش‌های دینی و ملی موفق باشند.