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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

ترمز تصادفات جاده‌ای در بوشهر کشیده شد

ترمز تصادفات جاده‌ای در بوشهر کشیده شد

بوشهر- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر از روند کاهشی در شاخص‌های حوادث رانندگی در نیمه نخست سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمارهای مقایسه‌ای شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت بازه زمانی سال قبل اظهار کرد: تحقق این کاهش معنادار در حوادث جاده‌ای، حاصل یک کار جمعی و پیوسته است که در آن، ایمن‌سازی زیرساخت‌ها در کنار رعایت دقیق مقررات توسط هموطنان، نمود یافته است.

وی با اشاره به کاهش ۹ درصدی مجموع تصادفات نیمه نخست سال جاری نسبت به سال قبل، تصریح کرد: در شش ماهه سالجاری ۴ هزار و ۷۲ فقره تصادف در محورهای برون شهری استان ثبت شده است.

رستمی ادامه داد: همچنین در زمینه مجروحان سوانح، شاهد کاهش ۱۶ درصدی بوده‌ایم و یک هزار و ۳۶۳ نفر مصدوم تصادفات ثبت شده است.

دبیر کمیسیون اجرایی ایمنی راه‌های استان بوشهر تاکید کرد: همچنین در شاخص تلفات جانی نیز با ۹ درصد کاهش، آمار جان‌باختگان سوانح رانندگی برون شهری بوشهر از ۱۴۶ نفر در سال گذشته به ۱۳۳ نفر در نیمه نخست امسال رسیده است.

کاهش سوانح رانندگی و مجروحان و قربانیان تصادفات

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر، کاهش سوانح رانندگی و مجروحان و قربانیان تصادفات طی نیمه نخست امسال را مرهون سه ضلع اصلی دانست و افزود: اثرگذارترین بخش این موضوع، همراهی رانندگان فهیم و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توسط آنان است. این آمارها نشان می‌دهد که کاربران جاده‌ای با درک مسئولیت اجتماعی خود، بیش از پیش به مقوله ایمنی اهمیت می‌دهند و این مشارکت، کلید اصلی کاهش تصادفات است.

رستمی یادآور شد: همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی و جهادی راهداران در سراسر استان که با اجرای طرح‌های بهسازی و ایمن‌سازی محورها، خطرات را به حداقل رساندند، در کنار همراهی موثر دستگاه‌های همکار شامل پلیس راه، اورژانس و هلال‌احمر در زمینه کاهش سوانح رانندگی موثر بوده است.

وی با تأکید بر اینکه این روند کاهشی باید با تداوم برنامه‌های نظارتی و ارتقای فرهنگ ترافیک در نیمه دوم سال تداوم یابد، تصریح کرد: هدف ما رسیدن به نقطه‌ای است که کمترین دغدغه را در خصوص ایمنی مسافران و کاربران محورهای مواصلاتی استان داشته باشیم و این مهم جز با استمرار تعاملات سازنده میان دستگاه‌ها و همراهی مردم میسر نخواهد بود.

کد مطلب 6975367

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