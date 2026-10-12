به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمارهای مقایسه‌ای شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت بازه زمانی سال قبل اظهار کرد: تحقق این کاهش معنادار در حوادث جاده‌ای، حاصل یک کار جمعی و پیوسته است که در آن، ایمن‌سازی زیرساخت‌ها در کنار رعایت دقیق مقررات توسط هموطنان، نمود یافته است.

وی با اشاره به کاهش ۹ درصدی مجموع تصادفات نیمه نخست سال جاری نسبت به سال قبل، تصریح کرد: در شش ماهه سالجاری ۴ هزار و ۷۲ فقره تصادف در محورهای برون شهری استان ثبت شده است.

رستمی ادامه داد: همچنین در زمینه مجروحان سوانح، شاهد کاهش ۱۶ درصدی بوده‌ایم و یک هزار و ۳۶۳ نفر مصدوم تصادفات ثبت شده است.

دبیر کمیسیون اجرایی ایمنی راه‌های استان بوشهر تاکید کرد: همچنین در شاخص تلفات جانی نیز با ۹ درصد کاهش، آمار جان‌باختگان سوانح رانندگی برون شهری بوشهر از ۱۴۶ نفر در سال گذشته به ۱۳۳ نفر در نیمه نخست امسال رسیده است.

کاهش سوانح رانندگی و مجروحان و قربانیان تصادفات

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر، کاهش سوانح رانندگی و مجروحان و قربانیان تصادفات طی نیمه نخست امسال را مرهون سه ضلع اصلی دانست و افزود: اثرگذارترین بخش این موضوع، همراهی رانندگان فهیم و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توسط آنان است. این آمارها نشان می‌دهد که کاربران جاده‌ای با درک مسئولیت اجتماعی خود، بیش از پیش به مقوله ایمنی اهمیت می‌دهند و این مشارکت، کلید اصلی کاهش تصادفات است.

رستمی یادآور شد: همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی و جهادی راهداران در سراسر استان که با اجرای طرح‌های بهسازی و ایمن‌سازی محورها، خطرات را به حداقل رساندند، در کنار همراهی موثر دستگاه‌های همکار شامل پلیس راه، اورژانس و هلال‌احمر در زمینه کاهش سوانح رانندگی موثر بوده است.

وی با تأکید بر اینکه این روند کاهشی باید با تداوم برنامه‌های نظارتی و ارتقای فرهنگ ترافیک در نیمه دوم سال تداوم یابد، تصریح کرد: هدف ما رسیدن به نقطه‌ای است که کمترین دغدغه را در خصوص ایمنی مسافران و کاربران محورهای مواصلاتی استان داشته باشیم و این مهم جز با استمرار تعاملات سازنده میان دستگاه‌ها و همراهی مردم میسر نخواهد بود.