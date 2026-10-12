امیر نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه‌های این اداره‌کل برای اجرای مصوبات جدید حوزه آرد و نان، از ظرفیت ۱۳ کارخانه فعال آردسازی در استان برای همراهی با این برنامه خبر داد و جزئیات کاهش میزان سبوس‌گیری در انواع نان را تشریح کرد.

نوری با اشاره به سیاست‌های کلان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در زمینه ارتقای کیفیت نان و ترویج مصرف نان کامل اظهار کرد: بهبود کیفیت آرد و نان مصرفی مردم از موضوعات مهمی است که در برنامه‌ریزی‌های این اداره‌کل مورد توجه قرار دارد و در همین راستا، اجرای مصوبات جدید شورای آرد و نان و فراهم‌کردن مقدمات لازم برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه سلامت غذایی دنبال می‌شود.



وی افزود: با توجه به اهمیت آرد استاندارد و نقش نان در سبد غذایی خانوار، همسو با تصمیمات اتخاذشده در سطح کشور و تأکیدات مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، توسعه تولید آرد کامل و کاهش درصد سبوس‌گیری از گندم به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در حوزه سلامت و امنیت غذایی استان در دستور کار قرار گرفته است.



سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه کیفیت آرد تولیدی تأثیر مستقیمی بر ویژگی‌های نان عرضه‌شده به مصرف‌کنندگان دارد، ادامه داد: حرکت به سمت تولید آرد با ارزش غذایی بالاتر، مستلزم هماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره تأمین آرد و نان است؛ ازاین‌رو، اجرای سیاست‌های جدید باید با مشارکت کارخانه‌های آردسازی و واحدهای مرتبط با تولید و عرضه نان دنبال شود.



نوری تأکید کرد: در این مسیر، سیاست‌های ابلاغی در حوزه آرد و نان مبنای برنامه‌ریزی قرار گرفته و تلاش می‌شود ظرفیت‌های موجود استان برای اجرای دستورالعمل‌های جدید و ارتقای کیفیت محصول نهایی به کار گرفته شود.

فعالیت ۱۳ کارخانه آردسازی با تمام ظرفیت

وی در ادامه با تشریح وضعیت کارخانه‌های آردسازی استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر از مجموع ۱۶ کارخانه آرد موجود در استان، ۱۳ کارخانه فعال هستند و با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.



سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه افزود: این واحدهای تولیدی در تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها نقش دارند و ظرفیت موجود آن‌ها می‌تواند زمینه مناسبی برای اجرای برنامه‌های مرتبط با استانداردسازی تولید آرد و کاهش میزان سبوس‌گیری فراهم کند.



نوری با اشاره به ضرورت همراهی واحدهای صنعتی با سیاست‌های جدید حوزه آرد و نان تصریح کرد: کارخانه‌های فعال آردسازی استان آمادگی کامل دارند تا همگام با مصوبات ابلاغی وزارت کشور، اقدامات لازم را برای استانداردسازی فرآیند تولید و کاهش میزان سبوس‌گیری انجام دهند.



وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت کارخانه‌های فعال استان و هماهنگی میان بخش‌های مرتبط، از الزامات اجرای مناسب مصوبات جدید به شمار می‌رود؛ چراکه تغییر در میزان سبوس‌گیری باید در فرآیند تولید آرد مورد استفاده نانوایی‌ها اعمال شود تا زمینه عرضه نان مطابق با دستورالعمل‌های تعیین‌شده فراهم شود.

جزئیات مصوبه جدید کاهش سبوس‌گیری در انواع نان

نوری در تشریح مصوبه اخیر شورای آرد و نان وزارت کشور اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، میزان سبوس‌گیری در انواع نان با کاهش همراه شده است و درصدهای مشخصی برای انواع مختلف نان در نظر گرفته شده که پس از ابلاغ رسمی، مبنای اجرای دستورالعمل در نانوایی‌های استان قرار خواهد گرفت.



وی با اشاره به درصدهای تعیین‌شده برای انواع نان افزود: مطابق مصوبه جدید، میزان سبوس‌گیری برای نان سنگک ۶ درصد، برای نان‌های تافتون و لواش ۱۰ درصد و برای نان بربری ۱۳ درصد تعیین شده است.



سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه ادامه داد: این دستورالعمل پس از ابلاغ رسمی، در سطح نانوایی‌های استان اجرایی خواهد شد و واحدهای مرتبط باید فعالیت خود را با ضوابط تعیین‌شده هماهنگ کنند.



اجرای این مصوبه از آن جهت اهمیت دارد که میزان سبوس باقی‌مانده در آرد، یکی از عوامل مؤثر بر ویژگی‌های تغذیه‌ای محصول نهایی است. با کاهش سبوس‌گیری، بخش بیشتری از سبوس گندم در آرد حفظ می‌شود و این موضوع می‌تواند به افزایش میزان فیبر و ارزش غذایی نان کمک کند.



بر این اساس، اجرای دقیق دستورالعمل جدید در کارخانه‌های آردسازی و انتقال آثار آن به زنجیره تولید نان، از مراحل مهم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه ارتقای کیفیت نان به شمار می‌رود.

توسعه تدریجی تولید آرد کامل و عرضه نان کامل

نوری در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع تولید آرد کامل اشاره کرد و گفت: در فرآیند تولید آرد کامل نیز میزان سبوس‌گیری بین ۳ تا ۵ درصد است.



وی افزود: توسعه تولید آرد کامل و افزایش امکان دسترسی مردم به نان تهیه‌شده از این نوع آرد، از برنامه‌هایی است که با فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم می‌تواند به‌تدریج در استان گسترش پیدا کند.



سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه توسعه عرضه نان کامل نیازمند فراهم‌بودن بسترهای لازم در زنجیره تولید و عرضه است، اظهار کرد: با توسعه زیرساخت‌ها، تعداد واحدهای نانوایی عرضه‌کننده نان کامل در استان افزایش خواهد یافت.



به گفته وی، حرکت به سمت تولید و عرضه گسترده‌تر نان کامل باید به‌صورت تدریجی و متناسب با ظرفیت‌های موجود دنبال شود تا امکان گسترش این محصول در شبکه نانوایی‌های استان فراهم شود.



تولید آرد کامل با حفظ بخش بیشتری از اجزای دانه گندم، یکی از مسیرهای ارتقای ارزش غذایی نان محسوب می‌شود. در این فرآیند، میزان سبوس‌گیری به حداقل می‌رسد و آرد حاصل، در مقایسه با آردی که سبوس بیشتری از آن جدا شده است، می‌تواند از نظر میزان فیبر و برخی ترکیبات غذایی ارزشمندتر باشد.



از این رو، توسعه زیرساخت‌های تولید آرد کامل و افزایش شمار نانوایی‌های عرضه‌کننده آن، در کنار اجرای مصوبه کاهش سبوس‌گیری، دو محور مکمل برای بهبود کیفیت نان و افزایش تنوع محصولات نانوایی در استان کرمانشاه به شمار می‌روند.

تیرگی نسبی نان نشانه بی‌کیفیتی نیست

نوری در ادامه با اشاره به احتمال تغییر رنگ ظاهری برخی نان‌ها در پی کاهش میزان سبوس‌گیری، از شهروندان خواست در ارزیابی کیفیت نان، صرفاً به رنگ ظاهری آن توجه نکنند.



وی خاطرنشان کرد: هم‌استانی‌های عزیز باید توجه داشته باشند که تیرگی نسبی نان‌های تولیدی در استان، لزوماً نشانه بی‌کیفیتی نیست و می‌تواند ناشی از افزایش درصد سبوس و فیبر موجود در آرد باشد.



سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه افزود: حفظ سبوس گندم در فرآیند تولید آرد، ارزش غذایی نان را افزایش می‌دهد و از این منظر، تغییر نسبی رنگ نان می‌تواند با استفاده از آردی که سبوس بیشتری در آن باقی مانده است، ارتباط داشته باشد.



وی با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان درباره ویژگی‌های نان تولیدشده با آرد دارای سبوس بیشتر، ادامه داد: توجه به ارزش غذایی نان و شناخت ویژگی‌های ظاهری آن می‌تواند به اصلاح نگاه مصرف‌کنندگان نسبت به محصولات تولیدشده با آردهای دارای سبوس بیشتر کمک کند.



نوری در پایان با اشاره به نقش نان در تأمین نیازهای غذایی روزانه مردم تأکید کرد: حفظ سبوس گندم و افزایش فیبر موجود در آرد، از جمله عواملی است که می‌تواند به ارتقای کیفیت تغذیه‌ای نان کمک کند و در چارچوب یک الگوی غذایی مناسب، در پیشگیری از برخی بیماری‌ها و بهبود سلامت عمومی جامعه نقش داشته باشد.