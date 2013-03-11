سفر محسن رضایی به مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سفر محسن رضایی از صبح سه شنبه با بدرقه جمعی از حامیان وی در شهر زیرآب آغاز و پس از آن محسن رضایی از ساعت 10 بامداد در حسینیه عشقی در جمع مردم قائم شهر سخنرانی می کند.

رضایی پس از دیدار با آیت الله معلمی امام جمعه قائم شهر، عازم ساری شده و با آیت الله طبرسی نیز دیدار خواهد داشت.

دیدار در همایشی با حضور مردم ساری در حسینیه عاشقان کربلا از برنامه های سفر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مازندران است.

پایان بخش سفر یکروزه رضایی، حضور در همایشی با حضور مردم و حامیان خود در شهرستان آمل خواهد بود.

رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش تر نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم و نهم ایران اسلامی بوده است.