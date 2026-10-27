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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

یحیی سریع: حمله نیروهای دشمن در جنوب باب المندب ناکام ماند

یحیی سریع: حمله نیروهای دشمن در جنوب باب المندب ناکام ماند

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ناکام گذاشتن تلاش عربستان برای پیشروی به سمت جنوب باب المندب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروهای مسلح ما، به فضل خدا، پیشروی نیروهای دشمن سعودی به فرماندهی افسر سعودی بدر الحربی، فرمانده پایگاه عملیاتی پیشرفته در عدن، از سمت جنوب باب المندب را دفع کردند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: این نیروها با موشک‌های بالستیک و سلاح‌های سنگین هدف قرار گرفتند و تلفات زیادی در میان آنها برجای ماند و شماری از نیروها کشته و برخی دیگر زخمی شدند. آمبولانس‌ها به محل شتافتند.

وی افزود: رزمندگان نیروهای مسلح ما در جریان خنثی سازی پیشروی نیروهای سعودی، ادوات و تجهیزات این نیروها را منهدم کردند و به فضل خداوند، پیشروی خنثی شد. نیروهای مسلح به فریب خوردگان هشدار می‌دهد که به فراخوان دشمن سعودی و افسران آن که آنها را به کام مرگ می‌فرستند، گوش فرا ندهند.

کد مطلب 6991811

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