عرضه کالاهای نامرغوب در نمایشگاه بهاره قم/ آوازی که از دور خوش است

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک ایام نوروز که می‌شود مسئولان با تب و تاب خریدهای نوروزی مردم، مواجه می‌شوند و نمایشگاه‌های بهاره برپا می‌شود؛ نمایشگاه‌هایی که قصد دارند در کنترل بازار نقش کلیدی ایفا کنند و با عرضه کالاها و جنس‌هاي مورد نیاز مردم با قیمت مناسب از نگرانی‌های مختلف در نبود جنس‌ها و تشکیل صف‌های طولانی جلوگیری کنند.

کیفیت مطلوب و قیمت مناسب دو عاملی است که برگزاری این نمایشگاه‌ها باید در نظر داشته باشند چرا که شهروندانی که در این نمایشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند این دو فاکتور اساسی را با توجه به زمانی که در نمایشگاه اختصاص می‌دهند در نظر دارند.

ارائه جنس‌هاي باکیفیت در این نمایشگاه یکی از وعده‌هایی بود که از سوی مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت قم مطرح شده بود، اما گفته‌های شهروندان حکایت دیگری دارد.

خبرنگار مهر براي براي بررسي تاثير برگزاري اين نمايشگاه در جلب رضايت شهروندان به محل دائمي نمايشگاه‌هاي استان مراجعه كرده و با تعدادي از شهروندان پرس و جو كرده است.

ترافيك شديد

یک آقا و یک خانم نسبتا میانسال به همراه دو دختر و یک پسر، در ورودی سالن ایستاده‌اند. مرد که خود را آذربخش معرفی می‌کند، مستأصل است از کجا باید شروع کنند. ترافیک جلوی درب ورودی کاملا او را بی‌حوصله کرده است و به گفته خود نزدیک 45 دقیقه به دنبال جا برای پارک ماشین بوده است.

خانمی به همراه دخترش در کنار غرفه مانتو فروشی ایستاده است و چند دست مانتویی که در دست دارد را برانداز می‌کند و با اشاره از دخترش می‌خواهد که نظر بدهد، دختر که نگاهش در اطراف نمایشگاه چرخ می‌خورد، می‌گوید: نه مدل هایش اصلا جالب نیستند.

جنس‌ها كيفيت ندارند

راضیه امیر ابجدی مادر دختر است و می‌گوید: کالاهای نمایشگاه کیفیت مناسبی ندارند، چند دست مانتو را که امتحان کردم، متوجه شدم دوخت مناسبی ندارند و حتی جا دکمه‌ای یکی از آنها در دستم نخ کش شد.

او ادامه می‌دهد: در تبلیغات نمايشگاه بهاره گفته می‌شود که جنس‌هاي این نمایشگاه‌ها با مغازه‌های بیرون تفاوتی ندارند اما امروز خودم دیدم کیفیتی در اين لباس‌ها وجود ندارند.

دختر وی، در تایید حرف‌های مادرش اضافه می‌کند: مانتوهایی که اینجا عرضه شده است، مدل سال‌های قبل هستند، در مورد کیفیت هم خیلی خوب نیستند.

قیمت برخی کالاها با بیرون از نمایشگاه تفاوتی ندارند

دو خانم که در ظاهر با هم دوست بوده و بعد از مدت‌ها در نمایشگاه بهاره یکدیگر را دیده‌اند، ضمن حال و احوال، از قیمت‌های چادری‌ها می‌پرسند و نگاهشان روی برچسب قیمت‌ها بالا و پایین می‌شود.

چادر مشکی گلدار 32 هزار تومان، کن کن 55 هزار تومان، چادر خال ریز 53 هزار تومان قیمت خورده است.

با هم صحبت می‌کنند و از قیمت های بیرون و داخل نمایشگاه می‌گویند که تفاوت آنچنانی با هم ندارد، زهرا اسلامی یکی از این دو خانم، می‌گوید: پارچه چادری خال ریز که اینجا 53 هزار تومان، و در مغازه‌های بیرون 55 هزار تومان است اما چادر بيرون را با تخفیف می‌توان 50 هزار تومان خرید ولي اینجا فروشنده‌ها می‌گویند قیمت‌ها مقطوع است و هزار تومان هم تخفیف نمی‌دهند.

دوستش هم ادامه می‌دهد: دیگر اجناس هم همین طور است تفاوت قیمت آنچنانی مشاهده نمی‌شود، گفته شده بود که نمایشگاه‌ها جنس‌هاي خود را با تخفیف 5 الی 10 درصدی به فروش می‌رسانند، اما این طور نیست.

کالایی با قیمت مناسب

اکرم عزیزاللهی که چند دست لباس کودک را به همسرش نشان می‌دهد، از قیمت لباس‌های کودک می‌گوید که در نمایشگاه مناسب تر از مغازه‌های بیرون است.

وی ادامه می‌دهد: قیمت لباس و پوشاک کودک واقعا هزینه سنگینی است اما در نمایشگاه قیمت‌های لباس کودک خوب و مناسب بود.



همسرش سخنان وی را تایید می‌کند و از قیمت بالای لباس کودکان می‌گوید که به طور مثال یک پیراهن معمولی پسرانه را چند روز قبل 85 هزار تومان قیمت کرده است.

ترافیک و نبود پارکینگ، مشکل هر ساله نمایشگاه‌ها

آقا و خانم آذربخش و فرزندانشان که در ابتدای درب ورودی سالن مستاصل ایستاده بودند، در غرفه کت و شلوار فروشی توقف کرده‌اند و پسر خانواده مشغول پوشيدن كت و شلوار است.

وی که هنوز به خاطر دارد، 45 دقیقه از زمانش برای یافتن جای پارک خودرو هدر رفته است، به این موضوع اشاره می‌کند و می‌خواهد این مطلب بازگو شود که مسئولان با توجه به نزدیکی ایام عید و حضور خانواده‌ها در این نمایشگاه‌های بهاره، فکری برای جای پارک اتومبیل‌ها بکنند و راه حلی برای کنترل ترافیکی که در ابتدای درب ورودی ایجاد می شود، داشته باشند.

آذربخش اضافه می‌کند: مشکل نبود پارکینگ در زمان برگزاری نمایشگاه یکی از مشکلاتی است که مسئولان باید راه حلی مناسب برای آن پیدا کنند چرا که زمان و حوصله زیادی از مردم می گیرد و هر سال تکرار می شود.

وی مشکل ترافیک و پارکینگ را مختص به محل دائمی نمایشگاه های استان ندانسته و می‌گوید: این مشکل در مجتمع امام خمینی(ره) نیز وجود دارد و نیاز است مسئولان چاره مناسبی در این زمینه بیاندیشند.

برخی غرفه‌ها برچسب قيمت ندارند

زنی، کودک سه یا چهار ساله را در بغل گرفته و روی پله‌های رو به روی یکی از غرفه‌ها نشسته است. چند دست جوراب و لباس بچه خریداری کرده است و از نظر او قیمت‌های داخل نمایشگاه با بیرون تفاوتی ندارد.

رقیه ابراهیم زاده می‌گوید: اینکه چند سالی است که برگزاری نمایشگاه‌های پوشاک و البشه از آجیل و خشکبار تفکیک شده اند، خوب است چون مردم می‌توانند برنامه ریزی بکنند و با صبر و حوصله در هر کدام از این نمایشگاه‌ها حاضر شوند و خرید بکنند اما مسئولان به کیفیت و قیمت توجه بیشتری داشته باشند، قیمت خیلی از جنس‌هايي که قصد خرید آن را داشتیم با بیرون تفاوت چندانی ندارد.

وی ادامه می‌دهد: جنس‌ها با کیفیت خوب در این نمایشگاه عرضه نشده است و متاسفانه از نظر قیمت نیز مناسب نيستند حتی در برخی غرفه ها برچسب قيمت روی برخی كالاها نخورده است.

جنس‌هاي داخل نمایشگاه بنجل هستند

ابراهیم اسدی پدر سارا است، پدر و دختری که به گفته خودشان یک ساعت در نمایشگاه پوشاک قدم زده اند، حالا با تنقلاتی که در دست دارند قصد خروج از نمایشگاه را دارند. اسدی از نبود تنوع در اجناس عرضه شده می گوید و با اشاره به اینکه در نمایشگاه ها بايد سعی شود جنس‌ها و کالاهای مرغوب با قیمتی مناسب عرضه شود ادامه می دهد: کیفیت جنس‌هاي ارائه شده در نمايشگاه بهاره قابل توجه نيست.

اسدی از نبود کیفیت در جنس‌ها بيشتر می‌گوید و از آنها به عنوان کالاهای بنجل یاد می‌کند و ادامه می‌دهد: خوب بود مسئولان به کیفیت کالاهای عرضه شده توجه می کردند، آیا این کالاها همان هایی است که در فروشگاه‌ها و مغازه‌های معتبر شهر عرضه می‌شود؟

دخترش از خریدهایش که بسته‌های کلوچه و عروسک‌های سفره هفت سین است راضی به نظر می‌رسد و به این سخن که مغازه‌های مانتو فروشی بیرون تنوع رنگ بندی دارد بسنده می‌کند.

تذکرات لازم به تخلفات موجود

زن و شوهر جوانی که در حال خرید پیراهن مردانه هستند، در زمینه برگزاری نمایشگاه پوشاک می‌گویند: نمایشگاه‌ها برگزار می‌شوند تا افراد با قیمت‌های کمتر کالاهای مناسب بخرند اما برخی غرفه‌ها کالاهای دسته دوم و سوم خود را عرضه کرده‌اند و مردم ترجیح می‌دهند آن وقتی را که در نمایشگاه صرف می‌کنند به مغازه‌های بیرون رفته و خریدهای مورد نیاز خود را انجام بدهند.

مرد در مورد نظارت‌های موجود در نمایشگاه می‌گوید: به چشم خودم دیدم که کارشناسان بحث نظارت با یکی از فروشنده‌ها به دلیل عدم درج برچسب برخورد کرده و تذکرات لازم داده شد.

نمایشگاه پوشاک بهاره به زیان مردم و تولیدکننده‌ها است

اظهارات شهروندان در حالی است که جعفر آسوده رئیس اتحادیه پوشاک و البسه قم هم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه برگزاری این نمایشگاه گلایه‌هایی دارد.

وی اظهار كرد: در زمینه برگزاری نمایشگاه های بهاره، مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی دخالتی ندارند و حضور آنها در جلسات برگزاری نمایشگاه‌های بهاره به اندازه درخواست برای حضور یک کارشناس است.

آسوده با بیان اینکه اگر برای انجام هر کار از خبره و مطلع آن امور استفاده شود، فعالیت مورد نظر به بهترین شکل انجام می‌شود، گفت: متولی کار در هر مجموعه به علت اطلاعي که به موضوع دارد و آگاهی از ریزه کاری ها، می تواند نقش موثرتری داشته باشد.

وی با بیان اینکه با برگزاری نمایشگاه به شکل آنچه در حال حاضر برگزار می‌شود، مخالف هستم، ادامه داد: نمایشگاه محل عرضه و ارائه کالاهای درجه یک است، اما نمایشگاه پوشاکی که در حال حاضر دایر شده است این گونه نیست.

رئیس اتحادیه پوشاک و البسه قم یادآور شد: اگر شخصی به نمایشگاه مراجعه کند متوجه سخنان من خواهد شد، نمایشگاهی برپا شده است که پوشاک و کالاهای متفاوت را با کیفیت نامناسب ارائه می‌دهد و هیچ کس در این زمینه پاسخگو نیست.

آسوده تصریح کرد: در این نمایشگاه که جنس‌های بنجل و از رده خارج ارائه می‌شود، تب و تاب مشتری در شب عید گرفته شده و این خود موجب کسادی در بازار است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کسبه ای که عوارض و مالیات پرداخت می کنند از وضعیت موجود ناراضی هستند، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاهی که نسبت به عرضه اجناس بی کیفیت اقدام کرده است، موجب از دست دادن مشتری آنها می شود.

رئیس اتحادیه پوشاک و البسه قم همچنین افزود: نمایشگاه پوشاک به منظور ارائه البسه درجه بالا و لباس استاندارد باید در سال چند مرتبه برگزار شود و تولیدکننده‌های بومی نیز در آن حضور داشته باشند، در حال حاضر تعدادی فروشنده در نمایشگاه هستند که برای چند روز غرفه از نمایشگاه می‌گیرند و اجناس نامرغوب خود را با قیمت نازل در اختیار مشتری قرار می‌دهند، حال تصور کنید که اگر یک مشتری بخواهد جنس خریداری شده را تعویض کند به کجا باید مراجعه کند.

به گفته آسوده، نمایشگاه باید با حضور شکیل‌ترین اجناس و کالای تولیدکننده‌ها برگزار شود و افراد برترین اجناس خود را در معرض فروش و عرضه قرار دهند، در حالی که فروشنده‌های اجناس دسته دوم و سوم در نمایشگاه پوشاک بهاره حضور دارند.

وی اظهار کرد: در جلسات پیش از برگزاری نمایشگاه باید به حضور افرادی که متولی کار هستند و نسبت به ریزه کاری ها اشراف دارند، توجه کرد و از نظرات کارشناسی شده بهره گرفت.

رئیس اتحادیه پوشاک و البسه قم اضافه کرد: به طور قطع اگر هر کاری به طریق درست انجام شود، برای مردم و تولیدکننده مفید خواهد بود.

نمايشگاه‌هاي بهاره كه با توجه به تسهيلات در نظر گرفته شده مي‌تواند به محلي مطمئن براي خريد جنس‌هاي مورد نياز شب عيد تبديل شود، مكاني است كه بيشتر شهروندان از كيفيت جنس‌هاي ارائه شده در آنها و مناسب نبودن قيمت كالاها گلايه دارند.

اين نمايشگاه‌ها براي كنترل و تنظيم بازار داير مي‌شود ولي آن گونه كه شهروندان مي‌گويند، امسال بدترين سال از نظر گراني و تورم براي آنها رقم خورده است.

