به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی ظهر شنبه در مراسم یادواره شهدای کارمند آستانه‌اشرفیه که در حرم مطهر شهدای این شهر برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: دشمن با هدف نابودی سیستم موشکی و صنعت هسته‌ای کشور وارد میدان شد و تلاش کرد جمهوری اسلامی ایران را به تسلیم وادار کند، اما در نهایت نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.

وی افزود: امروز تقریباً می‌توان گفت پایگاه‌های آمریکا در منطقه غیرفعال شده‌اند و نیروهای آمریکایی عملاً در ناوها، اردن و خاک رژیم صهیونیستی مستقر هستند.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در جریان این جنگ بیش از ۲۵ میلیارد دلار خسارت به دشمن وارد کرد، گفت: مدیریت تنگه هرمز نشان داد جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان و مسائل اقتصادی دارای تأثیرگذاری است.

نجفی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی طرح اقدام راهبردی را تصویب کرده است و ما در کمیسیون عمران و کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره تفاهم‌نامه میان ایران و عمان تأکید کردیم که این تفاهم‌نامه، علاوه بر نیاز به مصوبه مجلس، باید شروط اصلی جمهوری اسلامی ایران را تأمین کند.

وی با اشاره به شروط مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: برداشتن محاصره دریایی، آزادسازی اموال ایران، رفع تحریم‌ها و پایان جنگ در تمام ساحت‌های محور مقاومت از جمله شروطی است که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است و اگر این شروط اجرایی نشود، تنگه هرمز بسته خواهد شد.

هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد تردید و آشوب

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس با بیان اینکه دشمن بیکار ننشسته و امروز تلاش می‌کند به مزیت‌های قدرت‌آفرین کشور در میدان و خیابان ضربه بزند، گفت: دشمن به دنبال القای تردید در دستاوردهای کشور است و تلاش می‌کند از فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها استفاده کند.

نجفی افزود: دشمن در پی ایجاد آشوب‌های خیابانی است و همه باید هوشیار باشیم و حول پرچم جمهوری اسلامی ایران و فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنیم؛ نه یک قدم عقب‌تر و نه یک قدم جلوتر.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در هفته دولت اظهار کرد: حضرت آقا اعلام کردند که ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند، ممنوع است و بر پرهیز از سخنان ناامیدکننده و تضعیف‌کننده انگیزه ملی و عمومی تأکید کردند.

نجفی ادامه داد: همچنین بر پرهیز از دوقطبی‌سازی‌هایی مانند جنگ و مذاکره، وفاق و تندروی و سازش و جنگ‌طلبی تأکید شده است.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب در خطاب به رئیس‌جمهور نیز بر صداقت و دلسوزی تأکید داشتند، اما توصیه کردند که نباید ضعف‌های کشور را بیش از اندازه پررنگ کنیم؛ زیرا ممکن است بیان صادقانه برخی مطالب در عمل به دشمن روحیه بدهد.

نجفی: مشکلات را نباید از تریبون علنی فریاد زد

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس با تأکید بر ضرورت پیگیری مسائل کشور در چارچوب‌های مناسب گفت: اگر چالش یا مشکلی وجود دارد، نباید آن را از تریبون علنی مجلس فریاد زد، بلکه مشکلات و چالش‌ها باید در جلسات غیرعلنی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه مجلس پنج ماه تعطیل بود، افزود: همه می‌دانیم که شورای عالی امنیت ملی برای تشکیل جلسات مجلس مجوز صادر نکرده بود. نماینده باید به دنبال راهکار باشد، نه اینکه در صحن مجلس رئیس مجلس یا شورای عالی امنیت ملی را خطاب قرار دهد و بپرسد چرا اجازه تشکیل جلسه مجلس داده نمی‌شود.

نجفی تأکید کرد: نباید با چنین اقداماتی فضا را متشنج کنیم و در مسیر اهداف دشمن گام برداریم.

وفاق ملی به معنای چشم‌پوشی از منافع مردم نیست

وی با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی اظهار کرد: قانون اساسی اعلام صلح و بسیج نیروها را در اختیار رهبر معظم انقلاب قرار داده است. تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً اصلاح شد نیز با حضور مجموعه نهادهای سیاسی، دفاعی، امنیتی و دولت در شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شده است.

نجفی افزود: مصوبات این شورا نیز با دستور مقام معظم رهبری قابلیت اجرا دارد و اکنون که این مرحله اجرایی شده است، نباید درباره وظایف ارکان کشور فرافکنی کنیم؛ زیرا قانون اساسی اختیارات هر یک از ارکان کشور را مشخص کرده و شورای عالی امنیت ملی نیز این موضوع را تصویب کرده است.

وی درباره مفهوم وفاق ملی نیز گفت: وفاق به این معنا نیست که اگر نماینده‌ای با دولت مخالفت کرد، او را تندرو بنامیم یا اگر از دولت حمایت کرد، او را نماد وفاق بدانیم.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس ادامه داد: هر جا اقدامات دولت به نفع مردم باشد از آن حمایت می‌کنیم و هر جا ببینیم اقدامات دولت برخلاف منافع عمومی است، آن را تذکر می‌دهیم. من نماینده مردم هستم و دولت نیز برای خود نماینده دارد.

بازگشت تنها ۲۰ میلیارد دلار از ۸۱ میلیارد دلار ارز صادراتی

نجفی با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان نفتی و غیرنفتی باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

وی افزود: متأسفانه به دلیل شکاف میان بازار رسمی و غیررسمی، بخشی از این ارزها در بازار آزاد فروخته شده است و امروز به دلیل همین مسئله برای واردات کالاهای اساسی، خودرو و سایر کالاها با چالش مواجه هستیم.

نجفی بیان کرد: نمایندگان مجلس در این زمینه نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ارسال کردند و تاکنون از مجموع ۸۱ میلیارد دلار ارز، حدود ۲۰ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

افزایش کالابرگ برای جبران گرانی کالاهای اساسی

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس درباره طرح کالابرگ نیز اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم مردم این است که با توجه به تورم موجود، مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند.

وی افزود: دولت با هدف جلوگیری از رانت پیشنهاد داد ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره حذف و منابع آن به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد.

نجفی با اشاره به منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: درآمدهای نفتی کشور در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۸.۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شده و علاوه بر این رقم که سهم دولت محسوب می‌شود، حدود ۷.۹ میلیارد دلار نیز به صورت مستقیم از صندوق توسعه ملی برداشت شد.

وی ادامه داد: از مجموع این منابع، ۳.۵ میلیارد دلار برای دارو و شیرخشک با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص یافت و مابقی برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شد.

نجفی تصریح کرد: دولت اعلام کرد ارزی را که با نرخ بیش از هزار و ۵۰۰ تومان در ابتدای زنجیره به واردکننده می‌داد و احتمال ایجاد تخلف، رانت و فساد در آن وجود داشت، حذف می‌کند و منابع آن را در قالب کالابرگ به مردم اختصاص می‌دهد.

وی گفت: دولت همان مبلغی را که پیش از این به عنوان ارز ترجیحی پنج هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص می‌داد، در قالب کالابرگ به مردم پرداخت کرد، اما شاهد جهش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی بودیم.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس با بیان اینکه با کاهش نرخ ارز ترجیحی باید عرضه و تقاضا نیز متناسب باشند، افزود: به دلیل انحصاری بودن واردات، شکاف زیادی میان تورم و مبلغ کالابرگ ایجاد شد.

وی گفت: افزایش مبلغ کالابرگ اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد و سه‌شنبه هفته گذشته نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس حاضر شد. قرار است مبلغ کالابرگ افزایش یابد تا بخشی از فشار اقتصادی مردم از محل منابعی که دولت از صندوق توسعه ملی استقراض کرده است، جبران شود.

نجفی با اشاره به بخش دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره قدردانی از اقدامات شایسته دولت با وجود محدودیت‌ها، فشارها، تحریم‌ها و دشمنی‌های مختلف گفت: زمانی که منافع عمومی ملت را در خطر ببینم، نظر خود را به عنوان نماینده مردم اعلام می‌کنم، اما در مواردی که دولت اقدامات سازنده انجام می‌دهد، باید از آن حمایت کنیم.

توسعه مسیرهای جایگزین انتقال کالا

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس با دفاع از عملکرد دولت در حوزه انتقال کالا اظهار کرد: پیش از این بیش از ۹۰ درصد تخلیه کالاهای کشور از بندر امام خمینی انجام می‌شد.

وی افزود: جلسات متعددی با بخش دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، وزیر راه و شهرسازی و مجموعه وزارتخانه برگزار شد و امروز که در دریای عمان و خلیج فارس با محدودیت و تحریم دریایی مواجه هستیم، باید کالاهای اساسی را از مسیرهای جایگزین منتقل کنیم.

نجفی با اشاره به استفاده از ظرفیت مرزهای شرقی، غربی و شمالی کشور گفت: در همین راستا مرزهای شرقی، غربی و شمالی کشور بازگشایی شد و از ظرفیت سیستم ریلی و بنادر شمالی استفاده کردیم.

وی تأکید کرد: در شرایطی که حمل کالا در برخی بنادر تعطیل شده بود، باید مسیرهای جایگزین پیدا می‌کردیم. دولت در شرایط جنگ تلاش کرد و با وجود گرانی، اجازه نداد کشور با کمبود کالا مواجه شود.

راه‌آهن رشت–آستارا؛ مسیر راهبردی انتقال کالا

نجفی درباره راه‌آهن رشت–آستارا نیز اظهار کرد: در جلساتی که با استاندار گیلان داشتیم، تأکید کردیم که اگر خط ریلی رشت–آستارا فعال شود، کالا از هند، پاکستان و چین می‌تواند مستقیماً وارد رشت شود و از آنجا به سمت جنوب انتقال پیدا کند.

وی افزود: با فعال شدن این خط، در شرایط تحریم می‌توانیم از ظرفیت کریدور شمال–جنوب و ترانزیت بین‌المللی استفاده کنیم.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس تصریح کرد: طول این مسیر ۱۶۲ کیلومتر است که تملک ۱۰۰ درصد آن انجام شده و هزینه ساخت ۹۰ کیلومتر از این مسیر نیز به طور کامل پرداخت شده است.

نجفی ادامه داد: حدود ۷۲ کیلومتر دیگر مشمول ماده ۵۶ شده و قرارداد اجرای پروژه با قرارگاه خاتم‌الانبیا منعقد شده است. ما به عنوان نمایندگان مردم گیلان پیگیر تأمین اعتبار این پروژه هستیم.

ناترازی روزانه ۲۰ میلیون لیتری بنزین

وی با اشاره به مسائل اقتصادی و معیشتی کشور اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی امروز موضوع بنزین است. کشور روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کند، در حالی که تولید روزانه حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است و در نتیجه با ناترازی روزانه ۲۰ میلیون لیتری مواجه هستیم.

نجفی افزود: بخشی از این ناترازی به آسیب دیدن برخی پالایشگاه‌ها در جنگ مربوط می‌شود و بخشی نیز به محاصره و ناتوانی در واردات بنزین بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالف است، گفت: در قانون بودجه حدود پنج میلیارد دلار برای واردات فرآورده‌های نفتی و بنزین اختصاص داده شده است.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر ادامه داد: ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت، واردات خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و تمام‌برقی را به عنوان یکی از راهکارهای کاهش مصرف سوخت پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: مجلس این موضوع را در قانون بودجه نیز مورد توجه قرار داد و حتی هیئت وزیران در آیین‌نامه اجرایی اعلام کرد اشخاص حقیقی می‌توانند یک دستگاه خودرو وارد کنند، مشروط بر اینکه تا پنج سال امکان واگذاری آن را نداشته باشند.

نجفی تصریح کرد: با وجود این، وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ سازوکار مشخصی برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تعیین نکرده است.

وی گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو تخصیص داده شد.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس افزود: وزارت صمت نیز حدود ۷۲۰ میلیون دلار از این منابع را در اختیار خودروسازان قرار داد تا خودرو وارد کنند و سپس همان خودروها را در قالب مونتاژ داخلی به مردم بفروشند. این موضوع مورد انتقاد ماست و آن را از طریق بازوی نظارتی مجلس، یعنی دیوان محاسبات، پیگیری خواهیم کرد.

مقابله با قاچاق سوخت و کاهش مصرف بنزین

نجفی یکی دیگر از راهکارهای کاهش مصرف بنزین را مقابله با قاچاق سوخت دانست و گفت: واردات خودروهای کم‌مصرف، اسقاط خودروهای فرسوده، الزام خودروسازان به تولید خودروهای کم‌مصرف و تجهیز خودروها برای استفاده از سامانه‌های مدیریت مصرف، از دیگر راهکارهای کاهش مصرف بنزین است.

وی با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه همواره درباره واردات خودرو اعلام می‌کند که ارز نداریم، اما نمایندگان مجلس وظیفه قانون‌گذاری و نظارت دارند.

نجفی افزود: بر اساس گزارش مستند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۵ حدود ۸۱ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.