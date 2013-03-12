سرمربی تیم ملی فوتسال ایران به اسپانیا برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران صبح امروز و پس از حضور در تورنمنت روسیه به ایران بازگشت. خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی کاروان ایران را همراهی نکرد و در پایان این تورنمنت راهی اسپانیا شد تا چند روزی را به استراحت بپردازد. طبق برنامه قرار است خسوس هفدهم فروردین سال 92 به ایران بازگردد تا درباره شرایط همکاری‌اش با مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال مذاکره کند. تیم ملی فوتسال ایران در دو بازی مقابل روسیه به دو تساوی دست یافت.