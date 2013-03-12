  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۹

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران به اسپانیا برگشت

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران به اسپانیا برگشت

"خسوس کاندلاس" سرمربی تیم ملی فوتسال ایران پس از پایان تورنمنت روسیه، راهی اسپانیا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران صبح امروز و پس از حضور در تورنمنت روسیه به ایران بازگشت. خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی کاروان ایران را همراهی نکرد و در پایان این تورنمنت راهی اسپانیا شد تا چند روزی را به استراحت بپردازد. طبق برنامه قرار است خسوس هفدهم فروردین سال 92 به ایران بازگردد تا درباره شرایط همکاری‌اش با مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال مذاکره کند. تیم ملی فوتسال ایران در دو بازی مقابل روسیه به دو تساوی دست یافت.

کد مطلب 2016970

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها