به گزارش خبرنگار مهر، "خسوس کاندلاس" بعد از حضور تیم ملی فوتسال در تورنمنت روسیه برای استراحت به اسپانیا سفر کرد و قرار بود در تاریخ 17 فروردین 92 یعنی روز شنبه به تهران برگردد ولی تاریخ بازگشت او تغییر کرد. مصطفی عمادی سرپرست تیم ملی فوتسال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه، خسوس روز نوزدهم فروردین به ایران می‌رسند و به همین خاطر اردوی تیم ملی از تاریخ 24 فروردین آغاز خواهد شد.