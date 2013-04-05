  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۱۹

برای هدایت تیم ملی فوتسال؛

خسوس با تاخیر به ایران می‌آید/ زمان شروع اردوی تیم ملی فوتسال

خسوس با تاخیر به ایران می‌آید/ زمان شروع اردوی تیم ملی فوتسال

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران که بعد از تورنمنت روسیه عازم اسپانیا شده بود، با دو روز تاخیر به ایران بر می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، "خسوس کاندلاس" بعد از حضور تیم ملی فوتسال در تورنمنت روسیه برای استراحت به اسپانیا سفر کرد و قرار بود در تاریخ 17 فروردین 92 یعنی روز شنبه به تهران برگردد ولی تاریخ بازگشت او تغییر کرد. مصطفی عمادی سرپرست تیم ملی فوتسال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه، خسوس روز نوزدهم فروردین به ایران می‌رسند و به همین خاطر اردوی تیم ملی از تاریخ 24 فروردین آغاز خواهد شد.

کد مطلب 2025449

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها