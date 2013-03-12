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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

کشف 44 هزار عدد انواع مواد محترقه در قزوین

کشف 44 هزار عدد انواع مواد محترقه در قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: ماموران انتظامی استان قزوین، با دستگیری 20 توزیع‌‌ کننده مواد محترقه 44 هزار عدد از این مواد را کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدقربان عسگری در این باره اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان بوئین زهرا روز گذشته پس از اطلاع از نگهداری و توزیع مواد محترقه در چند مغازه و منزل مسکونی در این شهرستان با هماهنگی قضایی از چهار واحد صنفی و دو منزل مسکونی بازرسی کرده و با دستگیری شش نفر موفق به کشف 10 هزار و 815 عدد انواع محترقه آتش‌زا شدند.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی شهرستان البرز نیز در بازرسی از دو واحد صنفی هزار و 260 عدد مواد محترقه را کشف و ضبط کردند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین بیان کرد: این ماموران همچنین، با دستگیری دو توزیع‌کننده 553 عدد ترقه و مواد آتش‌زا کشف و ضبط کردند.

عسگری اضافه کرد: در شهرستان تاکستان نیز با دستگیری پنج نفر فروشنده مواد محترقه تعداد 14 هزار و 540 عدد مواد آتش‌زا کشف و ضبط شد.

این مسئول یادآورشد: با تلاش ماموران پاسگاه کورانه قزوین نیز ضمن دستگیری چهار نفر، تعداد 16 هزار و 800 عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط شد.

 15 هزار ثوب پوشاک قاچاق در قزوین کشف شد

معاون اجتماعی فرمانده ناجا استان قزوین ، از کشف بیش از 15 هزار ثوب پوشاک قاچاق در این استان خبر داد.

سرهنگ محمدقربان عسگری در این باره اظهارداشت: روز گذشته ماموران پلیس آگاهی استان در آزاد راه قزوین، زنجان یک دستگاه اتوبوس با دو سرنشین را متوقف و در بازرسی از آن 15 هزار و 500 ثوب پوشاک خارجی قاچاق کشف وضبط کردند.

وی بیان کرد: در این مدت ماموران این نیرو سه نگهدارنده مواد مخدر را در قزوین دستگیر واز متهمان 15 گرم شیشه و 20 سانت هروئین کشف و ضبط کردند.

این مسئول ادامه داد: در مدت یاد شده ماموران انتظامی البرز یک سارق کیف قاپ را در این شهرستان شناسایی و دستگیر کردند که پرونده این متهم در این شهرستان در حال بررسی است.

عسگری تصریح کرد : همچنین در مدت یاد شده با تلاش ماموران این نیرو چهار سارق سیم برق در استان دستگیر و از آنان 84 متر سیم کابل کشف وضبط شد.

وی اظهارداشت: یکی از این متهمان تاکنون در بازجویی های فنی پلیس به ارتکاب دوفقره سرقت سیم برق در منطقه کوهین اعتراف کرده است.

کد مطلب 2017003

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