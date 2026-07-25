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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۳

محموله کالای قاچاق در دشتستان کشف شد

محموله کالای قاچاق در دشتستان کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی دشتستان از توقیف یک تریلر کفی و کشف پارچه، سینی فلزی و اسباب‌بازی قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ مهدی روان‌به صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران ایستگاه شهید صلاحی حین کنترل محور مواصلاتی، به یک تریلر کفی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی مشخص شد راننده قصد استفاده مجدد از پته گمرکی را داشته که مأموران موفق به کشف ۷۰۴ طاقه پارچه، ۱۵ هزار و ۴۶۵ عدد سینی فلزی، ۳۲۰ اسباب‌بازی و یک هزار صلوات‌شمار شدند.

فرمانده انتظامی دشتستان خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند که در این رابطه یک متهم دستگیر و خودرو نیز توقیف و پرونده به مراجع قضائی ارسال شد.

کد مطلب 6898004

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