محموله کالای قاچاق در دشتستان کشف شد

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ مهدی روان‌به صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران ایستگاه شهید صلاحی حین کنترل محور مواصلاتی، به یک تریلر کفی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی مشخص شد راننده قصد استفاده مجدد از پته گمرکی را داشته که مأموران موفق به کشف ۷۰۴ طاقه پارچه، ۱۵ هزار و ۴۶۵ عدد سینی فلزی، ۳۲۰ اسباب‌بازی و یک هزار صلوات‌شمار شدند.

فرمانده انتظامی دشتستان خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند که در این رابطه یک متهم دستگیر و خودرو نیز توقیف و پرونده به مراجع قضائی ارسال شد.