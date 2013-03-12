به گزارش خبرنگار مهر، نشست مسئولان باشگاه هنرمندان درحالی ظهر امروز سه‌شنبه در سالن اجتماعات مجتمع میلاد نور برگزار شد، که در این نشست اعلام شد تیم‌های فوتبال هنرمندان و منتخب مهاجران افغانستان ساعت 10 روز جمعه هفته جاری در دیداری خیرخواهانه برابر همدیگر به میدان می‌روند، مسابقه‌ای که به نفع ورزشکاران مهاجر افغانستان در ورزشگاه طالقانی برگزار خواهد شد.

این آخرین مسابقه دوستانه و خیرخواهانه تیم فوتبال هنرمندان در سال 1391 و چهارصد و شصتمین مسابقه تیم‌های مختلف هنرمندان در 11 سال فعالیت آن در رشته‌های فوتبال، والیبال، فوتسال، والیبال و فوتسال بانوان است.

طبق اعلام حسین یاریار مدیر تیم هنرمندان در این بازی ناصر محمدخانی مهاجم مطرح و نامدار دهه 60 و 70 تیم فوتبال پرسپولیس که مدتها از میادین فوتبال دور بود، روی نیمکت این تیم به عنوان مربی می‌نشیند و امکان حضورش در زمین هم وجود دارد.

در این مراسم همچنین اعلام شد بزودی تیم بسکتبال هنرمندان هم راه‌اندازی می‌شود و قرار است این تیم نخستین بازی خود را در گرگان و برابر تیم منتخب این شهر برگزار کند. در پایان این مراسم هم از پیراهن جدید تیم هنرمندان و همچنین سایت جدید این تیم رونمایی شد.