به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی‌یزدی گفت: کنگره بزرگداشت علامه سید محمدکاظم طباطبایی‌یزدی صاحب کتاب شریف عروه الوثقی با پیام رهبر معظم انقلاب و حضور چند تن از مراجع معظم تقلید و شخصیت‌های علمی کشور صبح پنج‌شنبه 24 اسفند ماه 1391 در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم برگزار می‌شود.

وی ضمن بیان این نکته که برگزاری این کنگره بزرگداشت به دستور مقام معظم رهبری بوده است اظهار داشتند: مقام معظم رهبری در دیداری که با مسئولین و مردم شریف یزد داشتند، توصیه فرمودند، بزرگداشت مفاخر استان یزد علی‌الخصوص مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، صاحب کتاب عروة الوثقی در دستور کار قرار گیرد.

یادگار مرحوم علامه سیدمحمدکاظم طباطبایی‌یزدی با تأکید بر اینکه بزرگداشت بزرگان و علما باید در رأس برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد اعلام داشت: معرفی بزرگان حوزه و علم به طلاب جوان، ایجاد انگیزه‌ای است تا سیره عملی بزرگان دین در زندگی‌شان جاری و ساری شود و تولید علم سیر صعودی به خود بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی طباطبایی‌یزدی در پایان ضمن تشکر از همه دست‌اندر کاران و مسئولیا برگزاری کنگره بین‌المللی بزرگداشت مرحوم سید، از همه شخصیت‌های علمی کشور علی‌‌الخصوص دانشجویان و طلاب برای شرکت در این کنگره دعوت به عمل آورد.