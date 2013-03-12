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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۳۸

در تورنمنت بین المللی روسیه؛

تیم ملی فوتبال بانوان ایران برابر ترکیه پیروز شد

تیم ملی فوتبال بانوان ایران برابر ترکیه پیروز شد

تیم ملی فوتبال بانوان ایران مقابل ترکیه در تورنمنت بین‌المللی روسیه به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی بانوان ایران امروز سه‌شنبه در تورنمنت بین‌المللی روسیه برابر ترکیه به میدان رفت و این تیم را با حساب 3 بر یک شکست داد. در این بازی که  ساعت 12 ظهر به وقت محلی برگزار شد مریم رحیمی(2 گل) و سرشین کمانگیر گلزنی کردند تا تیم کشورمان برنده از زمین خارج شود. کمانگیر در پایان این مسابقه به عنوان برترین بازیکن میدان شناخته شد. تیم ایران در دیدار بعدی با برنده مسابقه دو تیم امریکا و کروسنودار روسیه به رقابت می پردازد. بانوان کشورمان در دو دیدار ابتدایی خود به یک تساوی و یک برد دست یافته بودند.
 

کد مطلب 2017382

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