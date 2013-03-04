اسامی 18 بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، زمرد سلیمانی، زهره کودایی، مریم یکتایی، بیان محمودی، محبوبه یوسف پور، آذر موسوی، کوهستان خسروی، وحیده ایثاری، کوثر کمالی، سرشین کمانگر، زهرا قنبری، فاطمه ارژنگی، هاجر شاهمرادی، ندا عبدالله‌زاده، طنین نراقی، ربابه رضالو، سارا قمی و مریم رحیمی نفراتی هستند که فردا (سه‌شنبه) بعدازظهر ساعت 15:50 تهران را به مقصد شهر سوچی روسیه ترک می کنند.

برنامه مرحله مقدماتی بازی‌های بین المللی روسیه به شرح زیر است:

جمعه 18 اسفند 91

گروه A

* کراسنودار با ایران، ساعت 10:30

* کره شمالی با رومانی، ساعت 10:45

گروه B

* ترکیه با آمریکا، ساعت 13:30

* اسلواکی با روسیه، ساعت 13:45

گروه C

* اوکراین با استونی، ساعت 16:30

* چین با آذربایجان، ساعت 16:45

یکشنبه 20 اسفد 91

گروه A

رومانی با کراسنودار، ساعت 10:30

ایران با کره شمالی، ساعت 10:45

گروه B

روسیه با ترکیه، ساعت 13:30

امریکا با اسلواکی، ساعت 13:45

گروه C

آذربایجان با اوکراین، ساعت 16:30

استونی با چین، ساعت 16:45

ساعت بازی‌ها به وقت تهران است.