تصویب بیش از یکصد میلیارد تومان طرح اشتغالزایی در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ظهر روز سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: اعتبارات این پروژه ها که در بخش های مختلف بهداشتی و درمانی، صنعت، خدمات و کشاورزی اند از محل بنگاه های اقتصادی زودبازده تامین خواهند شد.

ناصر شیخی ادامه داد: 51 میلیارد تومان از این اعتبارات از محل بنگاه های اقتصادی زود بازده، 39 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و 18 میلیارد تومان نیز از سوی بانک توسعه تعاون تامین خواهد شد.

وی یادآور شد: با اجرای این طرح ها شاهد رشد و شکوفایی خاصی در استان خواهیم بود.

ثبت نام از کارآفرینان برتر استان تا نیمه فروردین

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از ثبت نام کارآفرینان برتر استان مرکزی تا نیمه فروردین ماه سال آینده خبر داد و گفت: ثبت نام از کارآفرینان برتر استان مرکزی در سایت کارآفرینان برتر برای حضور در هفتمین جشنواره کارآفرینان برتر کشور تا چهاردهم فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

شیخی فعالیت زیر هفت سال در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی را شرط نخست ثبت نام کنندگان در سایت کارآفرینان برتر برشمرد و افزود: مرحله استانی هفتمین جشنواره کارآفرینان برتر در تیرماه و مرحله کشوری در مرداد ماه برگزار می شود.

وی با اشاره به حضور بیش از هفت هزار نفر کارآفرین در استان مرکزی گفت: با تلاش و همت این کارآفرینان طی پنج سال اخیز بیش از 30 هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خطرپذیری، آینده نگری، صرفه جویی ارزی و ریالی و توجه به اقتصاد مقاومتی را از معیارهای انتخاب کارآفرینان برتر برشمرد.