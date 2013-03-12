پیوند ناگسستنی مردم با روحانیت رمز شکست ناپذیری ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد ‌اظهار داشت: دشمن برای جدایی بین مردم و علما سرمایه گذاری زیادی می کند اما همیشه شکست خورده است.

محمدی گلپایگانی همچنین با اشاره به علاقه فراوان مردم این استان به آیت الله ملک حسینی(ره) اظهار داشت: آن عالم مجاهد در دوران پر برکت عمرش، هرچه در توان داشت در راه هدایت، ارشاد و خدمت به مردم در طبق اخلاص گذاشت و پدر معنوی مردم این استان بود.

وی درگذشت آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی را ضایعه ای بزرگ برای استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس دانست و گفت: آن عالم فقید مدارس علمیه متعددی را در این دو استان بنا نهاد و مشکل گشای مردم این استانها بود.

وی خاندان ملک حسینی را خاندانی ریشه دار عنوان کرد و گفت: این خاندان مکرم در علم و تقوا و فضل در استان کهگیلویه و بویراحمد زبانزد هستند.

محمدی گلپایگانی با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم انتصاب نماینده ولی فقیه در استان آن هم در یک روز غیر تعطیل، گفت: مردم ولایت مدار این استان ‌علمایشان را دوست دارند و همیشه پایبند جمهوری اسلامی بوده و هستند.

وی نماینده ولی فقیه در استانها را پل ارتباطی و نقطه اتصال مردم و رهبری دانست و گفت: نماینده ولی فقیه در هر استان، نماینده تام الاختیار رهبر در آن منطقه است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری، تقوا، تواضع، ‌ساده زیستی،‌ مردم دوستی و ارتباط با نهادهای انقلاب و خانواده های معظم شهدا را از جمله ویژگی های نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد دانست و خواستار همکاری و حمایت همه مردم و مسئولین از حجت الاسلام و المسلمین سید شرف الدین ملک حسینی شد.