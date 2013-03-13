شرایط اسکان مسافران نوروزی در بنک مهیاست

حسین صفایی در خصوص شرایط و امکانات فراهم شده برای مهمانان نوروزی در عید 92 به خبرنگار مهر گفت: پیش بینی می شود که طی نوروز پیش رو، 30 هزار نفر در پارک ساحلی و پنج هزار نفر نیز در امام زاده حسین و قبور شهدا حضور یابند.

شهردار بنک در ادامه بیان داشت: یکی از کارهای اولیه صورت گرفته برای رفاه حال مسافران نوروزی اسکان این مهمانان در جاهای مناسب است.

وی افزود: از جمله مکان هایی که برای اسکان مسافران در شهر ساحلی بنک در نظر گرفته شده امام زاده سید حسین، قبور شهدا، پارک شهری واقع در انتهای بلوار شهرداری، بوستان امام حسین واقع در ورودی خیابان ساحلی و پارک ساحلی است.

شهردار بنک با اشاره به جاذبه های شهر ساحلی بنک خاطرنشان کرد: امام زاده حسین و قبور شهدا، چاه قدیمی بنک با قدمتی 400 ساله، پارک بزرگ ساحلی و سواحل نیلگون خلیج فارس از جمله جاذبه های گردشگری شهر بنک است.

صفایی با عنوان این مطلب که سال گذشته در حدود 15 هزار مسافر از جاذبه های شهر ساحلی دیدن کردند، افزود: پیش بینی می شود که طی نوروز 92 نیز 30 هزار نفر در پارک ساحلی و پنج هزار نفر نیز در امام زاده حسین و قبور شهدا حضور یابند.

وی مجهز کردن پارکینگ پارک ساحلی، نصب مجموعه های تفریحی، آماده کردن برج مراقبت پارک ساحلی، مجموعه ورزشی ساحلی، امداد و نجات دریایی را از جمله اقدامات شهرداری بنک برای رفاه حال مسافران عنوان کرد.

شهردار بنک ادامه داد: پخش برنامه های فرهنگی از تلیویزیون شهری، گشت نامحسوس در پارک ساحلی و ده ها موارد دیگر در زمینه نظافت، چراغانی کردن شهر، تعبیه امکانات و تامین امنیت و...نیز از جمله دیگر برنامه های انجام شده برای نوروز امسال است.

صفایی در پایان خاطرنشان کرد: از شورای شهر بنک، تک تک نیروهای شهرداری و همه کسانی که در این امر برای رفاه حال مسافران همکاری کردند صمیمانه تشکر می‌کنم و پیشاپیش سفر خوبی را برای هم وطنانمان آرزومندم.