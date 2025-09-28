به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشیار ظهر یکشنبه در حاشیه این مراسم اظهار کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر بنک با حمایت از برنامههای قرآنی و فرهنگی، تلاش دارند تا فضایی شاد، سالم و معنوی برای رشد و پرورش نونهالان این شهر فراهم سازند.
رئیس شورای اسلامی شهر بنک افزود: برگزاری کلاسهای قرآنی برای نونهالان از اولویتهای فرهنگی شورای اسلامی و شهرداری بنک است.
وی گفت: اعتقاد داریم آموزش و انس با قرآن در سنین پایین، زمینهساز پرورش نسلی متعهد، اخلاقمدار و موفق خواهد بود. شورای اسلامی و شهرداری بنک با تمام توان از چنین برنامههای قرآنی و فرهنگی حمایت میکنند.
رئیس شورای اسلامی شهر بنک بیان کرد: این کلاسها با حضور مربیان مجرب و در فضایی مناسب برگزار شده و استقبال خوبی از سوی خانوادهها به همراه داشته است.
