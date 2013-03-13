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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

مراتع چهار محال و بختیاری بیمه شد/ توزیع بذر کرفس کوهی

مراتع چهار محال و بختیاری بیمه شد/ توزیع بذر کرفس کوهی

شهرکرد – خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهار محال و بختیاری گفت: یک هزار هکتار از مراتع چهار محال و بختیاری بیمه شده است.

عطالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیمه مراتع از 35 هزار هکتار به یک هزار هکتار در این استان ارتقاء یافته است، اظهار داشت: مراتع استان از 240 هزار هکتار به 290 هزار هکتار رسیده است.

 
وی با بیان اینکه توسعه طرح صیانت 30 هزار هکتار است، بیان داشت: در راستای بهره بروی از گیاهان دارویی کرفس کوهی در روستای چین و بیرگان کوهرنگ طرح صیانت تهیه شده است.
 
توزیع بذر کرفس کوهی در بین مردم برای حفاظت
 
وی ادامه داد: بذر کرفس کوهی در راستای حفاظت از این گونه گیاهی در اختیار مردم قرار داده می شود.
 
ابراهیمی بیان داشت: هدف از اجرای این طرح حفاظت و نگهداری و جلوگیری از انقراض این گونه گیاهی در این استان است.
 
شیوه نگهداری از جنگل ها و مراتع با مشارکت عمومی مردم امکان پذیر است
 
ابراهیمی با اشاره به اینکه در حال حاضر  شیوه نگهداری از جنگل ها و مراتع با مشارکت عمومی مردم  امکان پذیر است، اذعان داشت: دو هزار و 140 گزارش مردمی به این اداره کل ارسال شده است.
 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهار محال و بختیاری بیان داشت: در راستای نگهداری و حفظ جنگل ها و مراتع باید فرهنگ سازی از سوی تمامی ارگان های دولتی صورت گیرد.
 
ابراهیمی اذعان داشت: مهم ترین مشکل که در منابع طبیعی وجود دارد این است که ارزش گذاری بر منابع طبیعی صورت نگرفته است .
کد مطلب 2018136

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