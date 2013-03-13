آغاز طرح ترافیکی نوروز/ 80 تیم در جاده های استان مرکزی حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر٬ جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی صبح روز چهارشنبه در این مراسم گفت: تمهیدات ترافیکی به منظور تسهیل در امر آمد و شد هموطنان در ایام نوروز است.

سرهنگ ایرج کاکاوند با اشاره به آغاز طرح نوروزی افزود: پلیس آمادگی لازم در راستای خدمت رسانی به هموطنان دارد و از تمام ظرفیت های انتظامی و صد درصدی پلیس راه و راهنمایی و رانندگی استفاده کرده است.

سرهنگ کاکاوند ادامه داد: بیش از 80 تیم در محورهای برون شهری حضور فعال دارند و بیش از 150 تیم سواره و پیاده امنیت شهرها را برقرار می کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی هدف از برگزاری این رزمایش را ایجاد امنیت هر چه بیشتر و کاهش تصادفات دانست و خاطر نشان کرد: کاهش تصادفات از برنامه های مهم پلیس استان مرکزی و سایر دستگاه های خدمت رسان در ایام نوروز است.

وی کاهش تلفات، حوادث جرحی٬ خسارتی و تسهیل در رفت و آمدهای درون و برون شهری را از دیگر اهداف اجرای این طرح دانست.

سرهنگ کاکاوند با اشاره به اینکه این طرح به طور رسمی از 25 اسفند ماه سال 91 آغاز می شود٬ افزود: نیروهای امدادی و انتظامی تا 17 فرودین ماه سال 92 به انجام وظیفه می پردازند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی نیز ضمن تقدیر از نیروهای امدادی و انتظامی که در طرح زمستانی فعالیت داشتند٬ گفت: بلافاصله بعد از طرح زمستانی طرح نوروزی به منظور رفاه حال هموطنان آغاز می شود.

سرهنگ مهدی حسنی با اشاره به اینکه در این طرح از نیروی انسانی٬ تجهیزات خودرویی و سایر پتانسیل ها در سطح استان استفاده شده است٬ افزود: امید است بتوانیم انضباط اجتماعی و انضباط ترافیکی در عبور و مرور را به منظور آرامش و سلامتی در سفرهای نوروزی فراهم کنیم.

سرهنگ حسنی ادامه داد: آرامش و امنیت محقق نمی شود مگر با توکل بر خدا٬ دقت٬ احتیاط٬ وقت گذاشتن و گذشت در برابر دیگران.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزایش ایمنی جاده ها و کاهش تلفات و تصادفات را از مهمترین اولویت ها کاری در ایام نوروز دانست و اضافه کرد: امید است که بتوانیم با همکاری و همراهی مردم بتوانیم در این امر موفق باشیم.