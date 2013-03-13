ستاد اسکان نوروزی در استان مرکزی پذیرای فرهنگیان است

سیف الله کریم زاده٬ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام امكانات و ظرفيت ها برای تكريم فرهنگيان در ستاد اسكان نوروزی به كار گرفته می شود٬ افزود: عظمت و شخصيت دادن به معلم از مهمترين و اصلی ترين اهداف آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به سند تحول آموزش و پرورش٬ ادامه داد: اوج سند تحول بنيادين معلم است كه با كرامت دادن به معلم و تعريف درست آن می توان به بالاترين قله دست يافت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی همچنین به رتبه بندی معلمان در سال 92 اشاره و ابراز امیدواری کرد: معلم در جايگاه واقعی خود قرار گیرد.

موفقیت در اجرای طرح راهیان نور در استان مرکزی

كريم زاده در ادامه به اجراي موفقيت آميز طرح راهيان نور در استان اشاره کرد و افزود: برگزاری اردوهای راهیان نور گامی موثر در راستای آشنایی هر چه بیشتر نوجوانان با ایثار و از خودگذشتگی شهدای والامقام است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به فعاليت های خوب كانون پرورش فكری اشاره کرد و گفت: می توان از ظرفيت های كانون به خصوص كانون های زبان بهرمند شویم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه در سال جاری دانشگاه فرهنگيان استان 530 دانشجو جذب کرد٬ افزود: دانشگاه فرهنگیان سال آينده نيز به همين ميزان جذب خواهد داشت.

کریم زاده در پایان به فعاليت های مهم در خصوص اجرای دقيق سياست های نظام آموزشی در سال جاری اشاره کرد و گفت: نظام 6-3-6 و توسعه 20 تا 30 درصدی مدارس خاص، يك شيفته شدن مدارس، ساماندهی نيروی انسانی از جمله این طرح ها است.