می خواهیم میزبان بازی پنجم باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهمد بچیروویچ در پایان دیدار عصر امروز چهارشنبه تیم‌های مهرام و پتروشیمی که با برتری 106 بر 89 مهرام همراه خاتمه یافت در جمع خبرنگاران گفت: خیلی خوشحال هستم که این بازی را بردیم. اختلافی که در این دیدار ایجاد شد شرایط ما را بهتر کرد. فردا باید برابر پتروشیمی مثل امروز بازی کنیم چرا که می‌خواهیم میزبان دیدار پنجم باشیم. من مطمئن هستیم در دیدار چهارم هم کار سختی داریم ولی با تمام وجود بازی می‌کنیم.

وی افزود: اگر مثل امروز بازی کنیم می‌توانیم به بازی پنجم فکر کنیم. امروز هم دیدار سنگینی را برگزار کردیم. بچه‌های ما تا آخرین لحظه جنگیدند و به آنچه که می‌خواستیم رسیدیم.