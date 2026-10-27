واردات ۷ کشتی کنجاله و ۹ کشتی ذرت به خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر نیرومند عصر امروز سه شنبه در ستاد تنظیم بازار خوزستان اظهار کرد: حجم گسترده‌ای خوراک دام به خوزستان وارد شده است؛ در سال جاری هفت کشتی با ۴۳۰ هزار تن کنجاله و ۹ کشتی با ۴۱۷ هزار تن ذرت وارد استان شدند.

معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه در سال جاری با افت قیمت مرغ در خوزستان مواجه شدیم، تصریح کرد: در این راستا، شرکت پشتیبانی امور دام به‌منظور جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، ۷۳۹ تن مرغ را خریداری کرد تا در شرایط اضطراری در بازار عرضه شود.

معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به موجودی محصولات پروتئینی استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۱۲۸ تن گوشت منجمد، یک هزار و ۱۹۵ تن مرغ منجمد و پنج هزار و ۹۰۰ تن کنجاله در ذخایر استان موجود است.

نیرومند با اعلام اینکه توزیع کالاهای اساسی در مناطق روستایی از طریق فروشگاه‌های تعاونی روستایی انجام می‌شود، بیان کرد: برای نظارت بر بازار، کمیته تعیین قیمت به صورت هفتگی جلسه تشکیل می دهند که روند قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی را بررسی می‌کند.

وی گفت: در حالی که میزان تولید جوجه‌ریزی در کشور در ماه مهر ماه با ۲۳ درصد کاهش روبرو بوده اما در خوزستان روند معکوس و افزایش هشت درصدی جوجه ریزی را شاهد بودیم.

معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: با وجود رشد تولید جوجه‌ریزی در استان، میزان سرانه مصرف مرغ در خوزستان با کاهش مواجه شد که این موضوع نشان‌دهنده تغییر در الگوی مصرف یا چالش‌های خرید در سطح خانوار است.

به گفته نیرومند، تا کنون یک هزار و ۹۵۱ مورد بازرسی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی خوزستان صورت گرفته که تشکیل ۴۹۶ پرونده قانونی را به همراه داشته است.