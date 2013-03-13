عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی امشب در سواحل شمالی کشورو استان اردبیل افزایش دما و وزش باد شدید ادامه خواهد داشت، از ساعاتی دیگر به تدریج از شدت وزش باد در این مناطق کاسته می شود و از اواخر وقت امشب با شمالی شدن جریانات روی سواحل جنوبی دریای خزر بارش پراکنده باران در این مناطق آغاز می شود.

به گفته وی، از فردا در سواحل دریای خزر دمای هوا حدود 10 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

امیدوار اظهار داشت: فردا در برخی مناطق شمال غرب و ارتفاعات البرز بارش پراکنده و وزش باد رخ می دهد و پنجشنبه و جمعه در شمال شرق کشور نیز بارش پراکنده، وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: از جمعه تا یکشنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام پیش بینی می شود.

وی افزود: فردا آسمان تهران نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد و در ارتفاعات بارش پراکنده خواهد بود بیشینه دما با 1 درجه افزایش نسبت به امروز برابر 20 درجه سانتیگراد و کمینه دما با یک درجه کاهش نسبت به امروز معادل 8 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.