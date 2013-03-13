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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۱۵

تاج بیان کرد:

برگزاری دیدار استقلال با سپاهان 10 فروردین قطعی است/ تبعیض قائل نشدیم

برگزاری دیدار استقلال با سپاهان 10 فروردین قطعی است/ تبعیض قائل نشدیم

سرپرست سازمان لیگ از قطعی بودن دیدار استقلال و سپاهان در روز دهم فروردین خبر داد و گفت: به هر دو تیم برای اعتراض حق می دهیم اما چاره دیگری نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در پایان دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و العین امارات در خصوص زمان دیدار استقلال با سپاهان در لیگ برتر اظهار داشت: برگزاری مسابقه این دو تیم در تاریخ دهم فروردین 92 قطعی است و تغییری نمی کند هرچند دو تیم به این تاریخ اعتراض دارند.

وی با بیان اینکه به استقلال و سپاهان برای اعتراض کردن حق می دهیم تاکید کرد: ما چاره دیگری نداریم چون باید در تاریخ 20 اردیبهشت قهرمان لیگ را معرفی کنیم به همین خاطر بین استقلال و سپاهان تبعیض قائل نشدیم.

سرپرست سازمان لیگ خاطرنشان کرد: استقلال باید بعد از بازی با سپاهان برای دیدار با الهلال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا به این کشور سفر کند. با این حال جای هیچ نگرانی نیست چون استقلال و سپاهان برای بازیهای آسیایی خود سه روز فرصت دارند.

تاج در پایان درباره برگزاری بازیهای هفته های آخر لیگ گفت: طبق برنامه ریزی ما دو هفته آخر لیگ همزمان برگزار می شود.

 

 

کد مطلب 2018398

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