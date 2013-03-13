به گزارش خبرنگار مهر، در اواخر نیمه دوم بازی شامگاه امروز چهارشنبه استقلال و العین امارات امیر قلعه‌نویی از حنیف عمران‌زاده خواست تا برای رفتن به داخل زمین خود را گرم کند ولی مدافع استقلال که از نیمکت نشینی خود ناراحت بود از این فرمان سرمربی سرپیچی کرد و سرجای خودش باقی ماند.

علی فتح الله‌زاده مدیرعامل باشگاه استقلال و ستار همدانی مربی تیم نیز این موضوع را تایید کردند. عمران‌زاده بعد از بازی با چهره‌ای در هم رفته و عصبانی حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشد.

جدال تیم‌های استقلال و العین امارات در چارچوب هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با نتیجه 2 بر صفر به سود نماینده ایران خاتمه یافت.