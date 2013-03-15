به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری مستند "از خاک تا افلاک" به کارگردانی محمد عزیزی و تهیه‌کنندگی مسعود دلیری در کارگاه سنتی ساخت خرمهره در یکی از روستاهای قم تمام شده است و هم اکنون این مستند در استودیو فیلم‌نگاران توسط پرهام وفایی مراحل تدوین را سپری می‌کند.

بنا به گفته مسعود دلیری، بعد از تمام شدن مراحل فنی این مستند برای شرکت آن در جشنواره‌ها و پخش از تلویزیون رایزنی می‌شود.

این مستند نگاهی شاعرانه به ساخت مهره‌های فیروزه‌ای باستانی معروف به خرمهره یا چشم‌نظر دارد. خرمهره که نام دیگر آن "کوسوجی" است، از حدود 5000 سال پیش در ایران ساخته شده و یکی از بازماندگان صنعت کهن سفال‌سازی است.

عوامل ساخت مستند "از خاک تا افلاک" عبارتند از مشاور پروژه: عباس رافعی، تهیه کننده: مسعود دلیری، کارگردان: محمد عزیزی، نویسنده: محمد عزیزی بر اساس طرحی از مسعود دلیری، تصویربردار: مسعود دلیری، تدوین: پرهام وفایی، صدابردار: رضا حیدری و تدارکات: جواد میرزایی.