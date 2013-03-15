به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان با اشاره به حضور نمایندگان ایران در جلسات کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: ما 13 کرسی بین‌المللی در کنفدراسیون فوتبال آسیا داریم که خوشبختانه نمایندگان ایران در جلسات حضور دارند. البته در این دور از نشست، جلسه کمیته بانوان تشکیل نشد اما دیگر کمیته‌ها آخرین قوانین و مقررات، بررسی و پیشنهادات ارائه شد و به عنوان مثال در کمیته‌ داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا، هدایت ممبینی ناظر داوری شد.

وی افزود: در کمیته مالی بحث افزایش بودجه رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و دیگر بازی‌های آسیایی و تسویه حساب‌های لیگ قهرمانان دوره گذشته بررسی شد. در کمیته ویژن آسیا، توسعه ویژن بررسی شد و اعلام شد که ایران یکی از کشورهایی است که تجربه خوبی دارد و قرار شد که ما تجربیاتمان را در اختیار دیگر کشورها بگذاریم. در کمیته فنی هم بحث‌های فنی و تکنیکی و تاکتیکی فوتبال در باشگاهها و تیم‌های ملی مورد بحث قرار گرفت. در کمیته بازاریابی هم بحث‌های خوبی انجام شد و شرکت ورلد اسپورت گروپ گزارشی از وضعیت درآمدهای حاصل از تبلیغات محیطی و پخش تلویزیونی ارائه کرد.

رییس فدراسیون فوتبال ادامه داد: اسامی شبکه‌های تلویزیونی کشورهای عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا که می‌توانند نسبت به پخش مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام کنند در این جلسه نهایی شد و البته برخی تلویزیونهایی که هنوز در انعقاد قرارداد با شرکت ورلد اسپورت گروپ موفق نشده‌اند، نمی‌توانند در پخش مسابقات زیر نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا، فعالیتی داشته باشند. در این جلسه درخصوص تامین بودجه مسابقات آسیایی در رده‌های سنی مختلف هم بحث و تبادل نظر شد.

کفاشیان ادامه داد: در کمیته‌های لیگ‌ها و باشگاه‌ها و در کمیته لیگ‌های حرفه‌ای آخرین تغییرات امتیازدهی در سهمیه دادن به باشگاه‌ها بررسی شد و در برخی بخش‌ها امتیازات کم و زیاد شد. به عنوان مثال در بخش باشگاه‌ها که مربوط به مسایل اداری و داشتن ساختمان مستقل و دیگر زیرساختها بود امتیازها کم شد اما در بخش نتایج به امتیازها اضافه شد که شامل نتایج باشگاه‌ها و تیم‌های ملی است. در این بخش قرار شد با توجه به رنکینگ، 30 درصد امتیازها مربوط به تیم های ملی و 70 درصد مربوط به باشگاه‌ها باشد. در بخش تماشاگران می خواستند امتیازها را کم کنند که البته ما اجازه ندادیم و این بخش تغییر نکرد. در بخش سازماندهی امتیازات بالا رفت و برخی جریمه‌ها هم برداشته شد اما قرار شد کشورها هر کدام یک ورزشگاه استاندارد درجه A داشته باشند که خوشبختانه ما هفت ورزشگاه درجه A داریم.

وی درباره موارد دیگری که در جلسات مطرح شده بود گفت: یک پیشنهادی هم درباره رقابتهای مقدماتی جوانان آسیا مطرح کردیم که چون این رقابتها همزمان با مسابقات جام جهانی نوجوانان 2013 امارات بود، اگر این امکان وجود داشته باشد تاریخ رقابتها تغییر کند. استدلال ما این بود کشورهایی که در رقابتهای جام جهانی نوجوانان زیر17 سال امارات حضور دارند، مطمئنا بازیکنانی در تیم های زیر 19 سال‌ خود دارند و می‌خواهند از حضور آنها استفاده کنند. کشورهای عراق، ژاپن و ازبکستان که در جام جهانی نوجوانان حضور دارند و همچنین کشورهایی که در رقابتهای مقدماتی جوانان آسیا در آن تاریخ دارند، موافقت کردند و کنفدراسیون هم قبول کرد تا تاریخ این رقابتها تغییر کند. زمان دقیق برگزاری این رقابتها که با رقابتهای جام جهانی نوجوانان زیر17 سال امارات تداخل ندارد، به زودی اعلام می شود.

کفاشیان درباره سال 92 نیز گفت: سال 92 با رقابتهای مهمی آغاز می‌شود. اول اینکه تیم ملی زیر 22 سال در تورنمنت قطر شرکت می‌کند. تیم زیر 16 سال به تورنمنت ایتالیا می‌رود و تیم زیر 14 سال سه بازی دوستانه با تیم زیر 14 سال ازبکستان دارد. تیم ملی ایران با تیم کویت بازی دارد. یکی از بازی‌های نیمه نهایی جام حذفی در تهران بین استقلال و سپاهان برگزار می‌شود. حریفان تیم ملی در رقابتهای مقدماتی جام جهانی دو بازی حساس دارند. قطر در سئول به مصاف کره جنوبی می‌رود و ازبکستان در تاشکند میزبان لبنان خواهد بود.

رییس فدراسیون فوتبال ادامه داد: رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در روزهای سیزدهم و چهاردهم فروردین برگزار می‌شود. داماش و پرسپولیس در نیمه نهایی جام حذفی به میدان می‌روند. قهرمان جام حذفی و لیگ برتر در بهار 92 مشخص می شود و تیم ملی بزرگسالان در سه بازی حساس خرداد ماه برای صعود به جام جهانی بازی خواهد کرد. این تیم رقابتهای مقدماتی جام ملتهای 2015 آسیا را هم پیش رو دارد. رقابتهای مقدماتی نوجوانان و جوانان آسیا هم در سال 92 برگزار می‌شود. جام جهانی نوجوانان زیر17 سال را در امارات داریم و رقابتهای زیر22 سال قهرمانی آسیا را داریم .

وی همچنین گفت: جام جهانی فوتبال ساحلی در تاهیتی برگزار می‌شود که تیم ملی فوتبال ساحلی ایران هم در این رقابتها حاضر است. رقابتهای آسیایی و بین‌المللی فوتسال و فوتبال بانوان هم هست و خلاصه تقویم شلوغی داریم که سال 92 را به یک سال کاملا فوتبالی تبدیل کرده است. البته همه سالها برای ما فوتبالی است و روزهای نوروز همیشه سرشار از فوتبال بوده است. همه می‌دانیم که فوتبال تعطیلی بردار نیست. امیدوارم در سال 92 همه تلاش کنند تا فوتبال کشور اعتلا پیدا کند و تیم های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی ایران با تلاش و کوشش در همه عرصه‌های بین المللی موفق باشند.