اتاق فکر مدارس سمپاد راه اندازی شد/ بررسی فعالیتهای فرهنگی

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین اتاق فکر مدارس استعدادهای درخشان خراسان رضوی در محل اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

وی بیان کرد: این اتاق فکر با هدف بررسی فعالیت های فرهنگی در مدارس تیزهوشان با حضور نمایندگانی از مدارس استعدادهای درخشان و مسئولان فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

حجت السلام فاطمی بیان کرد: در این اتاق فکر طرحهای فرهنگی که امکان اجرایی شدن در این مدارس را دارند مورد بررسی قرار گرفت.

مسئول امور فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی یادآورشد: طرح های بررسی شده از جمله شامل طرحهای تربیت مربی مقدماتی عفاف و آشنایی با فرق و مذاهب ویژه ائمه جماعات و معاونین پرورشی می باشد.

وی افزود: طرحهایی دیگر مورد بررسی برگزاری چشنواره فضای مجازی، گفتمانهای دینی، تجهیز کتابخانه ها توزیع بسته نرم افزاری تبیان و حمایت از هیئت های دانش آموزی است.