به گزارش خبرگزاري مهر، مرتضی تورک اعلام كرد: در صورت مواجهه با هر گونه اقدامات مجرمانه جهت تخریب و تصرف اراضی ملی، مراتب را به نزدیکترین مراجع انتظامی و پلیس 110 گزارش نمایند.

صدور سند مالکیت 98 درصد از اراضی ملی، بنام دولت

تورک همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه پپیشگیری از وقوع زمینخواری در استان تهران در سال 1391 گفت :تا کنون برای 98 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی تهران سندمالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در اراضی مهم و با ارزش به ویژه در دامنه جنوبی البرز و شمال تهران طی سه سال گذشته با پیگیری های مستمر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و همکاری موثر ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری وثبت اسناد و املاک استان تهران سند مالکیت بنام دولت صادر شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در برخی از شهرستان های استان تهران از جمله فیروزکوه، شهریار و شهر ری 100 درصد از اراضی ملی سند مالکیت بنام دولت اخذ گردیده است.

وی یکی از مهمترین برنامه های سال آینده شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان را صدور سند مالکیت برای مابقی اراضی ملی و منابع طبیعی استان عنوان کرد و افزود: اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی با اولویت شهر تهران از دیگر برنامه های شورا در سال 1392خواهد بود.