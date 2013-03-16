به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 7 و 30 دقیقه 16 بهمن امسالاز طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 ، وقوع یک فقره قتل در پارک کوثر ، به کلانتری 131 شهرری اعلام شد .

با تأیید خبر از سوی کلانتری ، بلافاصله موضوع به پلیس آگاهی اعلام و با حضور تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی در محل و انجام بررسی های اولیه مشخص شد فردی به نام "محمد . الف" 37 ساله ، بر اثر اصابت ضربات چاقو به سینه و گردن ، از سوی قاتل یا قاتلین به قتل رسیده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمد" و به دستور قاضی دانشور ، بازپرس شعبه هفتم دادسرای شهرری ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

در تحقیق از همسر مقتول به نام "مریم" 30 ساله ، وی در اظهارات اولیه خود به کارآگاهان گفت : ساعت 5 و 30 دقیقه 16 بهمن طبق روال هر روز همسرم برای خرید نان از منزل خارج شد که با توجه به طولانی شدن بازگشتش ساعت 6 و 30 دقیقه برای پیدا کردنش به سمت نانوایی رفتم .ناگهان در داخل پارک کوثر مشاهده کردم فردی داخل فضای سبز افتاده است. وقتی جلوتر رفتم مشاهده کردم که همسرم ، در حالیکه خون زیادی از او رفته در داخل فضای سبز افتاده که بلافاصله موضوع را به اورژانس و مرکز 110 ، پدر و مادرم و خانواده ی همسرم اطلاع دادم .

در ادامه رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان به تحقیقات محلی پرداخته و متوجه شدند که مقتول با همسر خود اختلاف داشته است . در ادامه مشخص شد که انگیزه اختلاف مقتول و همسرش بر سر موضوع انتقال سند منزل به نام مقتول بوده است. با مشخص شدن این موضوع ، کارآگاهان بار دیگر به تحقیق از همسر مقتول پرداختند . وی در این خصوص به کارآگاهان گفت : اوایل ازدواجم با مقتول ، سند منزل به نام من انتقال داده شد اما بعد از گذشت چند سال همسرم اصرار بر انتقال سند خانه به نام خود داشت و همین موضوع زمینه ای برای ایجاد اختلافات بعدی در میان ما شد .

با توجه به تحقیقات فنی کارآگاهان و همچنین تناقضات به دست آمده از اظهارات همسر مقتول و دیگر اقدامات پلیسی انجام شده ، همسر مقتول به ناچار لب به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت از سوی برادزاده خود اعتراف کرد .

متهم در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : با توجه به مشکلات روحی و روانی زیادی که طی این مدت همسرم برای من ایجاد کرده بود تصمیم به متارکه با وی داشتم اما خانواده ام به خاطر داشتن دو فرزند اصرار بر ادامه زندگی من با او داشتند . حتی یک بار هم اقدام به خودکشی کردم که به بیمارستان منتقل شدم تا اینکه موضوع را با برادرزاده ام به نام علیرضا 19 ساله که روابط خانواگی نزدیکی با او دارم ، در میان گذاشتم . او نیز در روز حادثه اقدام به زدن همسرم با چاقو کرد .

با توجه به اعترافات متهم ، بلافاصله برادرزاده 24 اسفند دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. علیرضا در اظهارات اولیه مدعی شد که قتل از سوی دو نفر انجام شده که آنها را برای اینکار اجیر کرده اما در ادامه ، به ناچار لب به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت اعتراف کرد .

متهم در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : مقتول هر روز صبح برای خرید نان از منزل خارج می شد . من به محل رفته و با تحت نظر قرار دادن او ، زمانیکه وی نان خرید و قصد رفتن به خانه را داشت در مسیر بازگشت به منزل و در داخل کوچه خلوت نزدیک پارک از پشت سر با چاقویی که همراه داشتم ضربه ای به گردن او زدم که برگشت و مرا شناسایی کرد . من نیز از ترس دوباره چند ضربه دیگر به گردن و سینه او وارد کرده و متواری شدم . مقتول در حالیکه مجروح بود ، کشان کشان خود را به داخل پارک رساند و من نیز پس از انداختن چاقو در داخل سطل زباله از محل دور شدم .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهمان ، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس پرونده صادر و هر دو متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند .