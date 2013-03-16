به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" چاپ ترکیه، در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به سرزمین های اشغالی در 20 مارس (30 اسفند)، جان کری وزیر خارجه این کشور برای کسب اطمینان از نقش ترکیه در مذاکرات سازش بین رژیم صهیونیستی و تشکیلات خود گردان با همتای ترک خود احمد داوود اوغلو بطور تلفنی گفتگو کرد.

در روزهای اخیر در آستانه دیدار رئیس جمهور آمریکا از سرزمین های اشغالی که احیاء مذاکرات سازش در راس دستور کاری اش قرار دارد، تبادل نظر مقامات آمریکایی با مقامات ترکیه تشدید شده است بطوریکه روز گذشته وزیر خارجه آمریکا برای دومین بار در روزهای اخیر در تماسی تلفنی با وزیر خارجه ترکیه در این خصوص رایزنی کرد.

این روزنامه ترک این اقدام را بیانگر علاقمندی آمریکا به تضمین نقش ترکیه در احیای مذاکرات سازش خواند، نقشی که ممکن است تحت الشعاع اختلافات سال های اخیر بین دو متحد استراتژیک منطقه ای یعنی ترکیه و رژیم صهیونیستی قرار گیرد.

گفتنی است مقامات آمریکا و ترکیه جزئیات بیشتری از مباحث مورد مذاکره منتشر نکرده اند.