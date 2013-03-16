به گزارش خبرگزاری مهر، سيد علي اكبر طاهايي در پيامي قهرماني تيم واليبال كاله در مسابقات لیگ برتر والیبال كشور و راهیابی این تیم قدرتمند به مسابقات قهرمانی باشگاه های آسيا را تبريك گفت.

قهرمانی مقتدرانه تیم والیبال کاله مازندران در مسابقات لیگ برتر والیبال كشور براي دومين سال پياپي و راهیابی این تیم قدرتمند به مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا، باعث خوشحالی و خشنودی مردم ورزش دوست استان شد.

همت و تلاش خستگی ناپذیر مربيان زحمتكش و بازیكنان با تعصب و خوش تكنيك تیم والیبال کاله مازندران، نمونه ای از توان و خلاقيت بالای جوانان ایرانی و مازني است كه فتح قله های بلند واليبال آسیا را نوید می دهد.

این پیام می افزاید: يقينا این پیروزی غرور آفرين، كه حاصل توكل ورزشكاران و جوانان اين مرز وبوم به خداوند يكتا، تلاش، پشتكار و ممارست آنهاست، نشان ديگري از شايستگي‌ها و توانمندي‌هاي جوانان دلير اين سرزمين و افتخاری بزرگ برای مردم شريف مازندران است.

اينجانب كسب اين افتخار ارزشمند را به مازندراني هاي عزيز، جامعه ورزشی به ویژه مربیان، کادر فنی و بازيكنان تیم واليبال كاله مازندران و خانواده آنان، مجموعه كارخانجات صنايع غذايي كاله، مسئولان ورزش و جوانان و هيئت واليبال استان و مردم شريف شهرستان آمل، تبریک عرض می گویم.

امید است با توکل بر پروردگار متعال و همت جوانان عزيزمان، این موفقیت ها با کسب عنوان های برتر و برافراشته شدن پرچم ايران اسلامي در بازی های آسيايي و جهاني، تداوم یابد.