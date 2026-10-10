قاتلان فراری مسلح در سلماس دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر مظلومی در تشریح این خبر اظهار کرد: شب گذشته در پی وصول خبری مبنی بر یک مورد تیراندازی منجر به قتل با سلاح گرم در یکی از محلات شهرستان سلماس پیگیری موضوع و دستگیری قاتلان در دستور کار گاراگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی بلافاصله به محل مورد نظر اعزام و با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد دو نفر،راننده و سرنشین در اثر اصابت گلوله فوت کردند و ضاربان نیز از صحنه متواری شدند.

فرمانده انتظامی سلماس با اشاره به شناسایی مخفیگاه متهمان ،افزود:متهمان پس از دستگیری و در بازجویی‌های به عمل آمده به جرم قتل معترف شدند که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

سرهنگ مظلومی با بیان اینکه قاتلان در بازجویی ‌های پلیس علت و انگیزه این قتل را اختلافات شخصی با مقتولان عنوان کردند، خاطر نشان کرد: مردم همواره باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا برده ضمن همکاری با پلیس با اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.