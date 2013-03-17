گردشگری سلامت در ایلام/ استقبال از چشمه های آبگرم دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، چشمه های آبگرم دهلران از نادرترین پدیده های طبیعی کشور محسوب می شود.

چشمه های آبگرم دهلران به سبب اهمیت آن ها، سال 1355 در ردیف آثار طبیعی ملی سازمان حفظ محیط زیست کشور به ثبت رسیده است.

این پدیده نادر، دارای خواص فراوان در آب درمانی، میکرب کشی،‌ مبارزه با بیماری های پوستی بوده و اثر ضد قارچ دارد.

بررسی های علمی نشان می دهد که چشمه های آبگرم دهلران از نوع فسیلی بوده که در اثر جوشش و وجود منابع نفت و گاز در زیر زمین تشکیل شده است.

خواص طبیعی و گوگردی آبگرم چشمه ها باعث شده که سالانه هزاران نفر از مناطق مختلف کشور برای آب تنی، چشمه های آبگرم دهلران را به عنوان مقصد گردشگری سلامت خود انتخاب کنند.

چشمه های طبیعی آبگرم یکی از زیباترین و در عین حال اعجاب برانگیزترین جلوه های طبیعی شهرستان مرزی دهلران بوده که مقصدی زیبا و سحرانگیز برای گردشگران و بیماران بومی و غیر بومی استان ایلام به شمار می رود.

این چشمه ها که از دو رشته اصلی سرچشمه می گیرد پس از تلاقی به یکدیگر، ‌رودخانه ای از آب گرم به همراه مواد معدنی تشکیل می دهند.

چشمه های آبگرم دهلران که منشا اصلی جوشش آنها ریشه در زیرزمین دارد،‌ از نادرترین جلوه های طبیعی استان و کشور بوده که آبگرم با خواص گوگردی را برای مداوا و درمان بیماری ها به گردشگران هدیه می کند.

این چشمه‌ها با خواص درمانی و گوگردی در شمال و فاصله سه کیلومتری شهر دهلران بر دامنه ارتفاع 'سیاه کوه' نزدیک به 'غار خفاش' دیگر جاذبه طبیعی عجیب و منحصر به فرد کشور و حتی خاورمیانه قرار دارد.

جوشش این چشمه ها از دل زمین با گرما و خواص طبیعی از زیبایی های خیره کننده و چشم نواز منطقه است که برای لحظاتی روح و روان آدمی را به اعماق زمین در جست و جو و کشف این زیبایی ها به میهمانی می برد.

چشمه های آبگرم دهلران با دمای حدود 50 درجه سانتی‌گراد، مکانی بهداشتی و دارای استخرهای لجن مالی بوده که از اهمیت درمانی فراوانی برخوردار است.

گردشگران، طبیعت دوستان و بیماران دردهای مفصلی، روماتیسم و افراد دارای عارضه های پوستی و جلدی همواره با آگاهی و اطلاع از خواص درمانی و دارویی مواد معدنی به ویژه گوگرد، چشمه های آبگرم دهلران را به عنوان 'پزشک طبیعت' بهترین مکان برای درمان خود معرفی می کنند.

در کنار این ویژگی ها، آنچه زیبایی این جاذبه های طبیعی را جذاب تر و صد چندان می کند، این است که چشمه ها در طول روز به رنگ های مختلف تغییر رنگ داده و پرتویی رنگین کمانی هفت رنگ در خود منعکس می کنند.