ادامه نقض آتش بس در لبنان؛ رژیم اسرائیل چند منطقه را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خبرنگار این شبکه اعلام کرد که ارتش رژیم اسرائیل یک انفجار را در اطراف شهرک «القنطره» در جنوب لبنان انجام داده است.

بر اساس این گزارش، توپخانه ارتش رژیم اسرائیل نیز اطراف منطقه «مرتفع الدبشه» در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده است.

این شبکه همچنین از حمله هوایی اسرائیل به شهرک «المنصوری» خبر داد.

براساس گزارش این شبکه، اطراف شهرک «صربین» در جنوب لبنان نیز هدف حمله صهیونیست ها قرار گرفته است.

همچنین این شبکه اعلام کرد که ارتش رژیم اسرائیل دو انفجار را در شهرک‌های «حداثا» و «الطیبه» در جنوب لبنان انجام داده است.

ادامه حملات رژیم اسرائیل به جنوب لبنان

رسانه‌های لبنانی از تداوم حملات ارتش رژیم اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان خبر دادند و اعلام کردند که جنگنده‌ها و توپخانه این رژیم اطراف ارتفاعات «الدبشه» و «علی الطاهر» را هدف قرار داده‌اند.

منابع خبری اعلام کردند که اطراف ارتفاعات «الدبشه» در منطقه «دوحه کفررمان» در جنوب لبنان بار دیگر هدف حمله صهیونیست ها قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، اطراف ارتفاعات «علی الطاهر» در چندین نوبت هدف حمله هوایی ارتش رژیم اسرائیل قرار گرفت.

شبکه المیادین همچنین از حمله هوایی دیگری به اطراف ارتفاعات «الدبشه» در اطراف «دوحه کفررمان» خبر داد.