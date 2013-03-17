نیروهای سپر جزیره باید از بحرین خارج شوند/ ایران در بحرین دخالت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، شیخ علی سلمان گفت: ورود نیروهای موسوم به سپر جزیره به بحرین اشتباهی استراتژیک بود که بحران موجود را منطقه ای کرد و بر پیچیدگی آن افزود.

وی بیان کرد: با توجه به نبود دخالت خارجی علیه بحرین، دخالت نیروهای سپر جزیره علیه مردم اشتباهی بزرگ بود. ما خواستار خروج این نیروها از بحرین هستیم و از شورای همکاری خلیج فارس می خواهیم که به جای دامن زدن به بحران، به حل آن کمک کنند.

دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین با تاکید بر اینکه ایران هیچ دخالتی در بحرین ندارد، اظهار داشت: انقلاب مردم بحرین ارتباطی با ایران یا هر کشور دیگری ندارد و این موضوعی است که آقای بسیونی رئیس کمیته حقیقت یاب بحرین بر آن صحه گذاشته است. قیام مردمی به سبب سیاستهای رژیم شامل ظلم، فساد مالی و اداری، تبعیضهای طایفه ای، اعطای تابعیت های سیاسی و دیگر اقدامات است.

علی سلمان گفت: مردم بحرین ملت هوشیاری است و منافع خود را می شناسد و نیازی به کمک و دستور گرفتن از طرف خارجی اعم از ایران یا هر کشور دیگری ندارد.خواسته های مردم بحرین موضوع تازه ای نیست بلکه به دهه های قبل باز می گردد.

وی افزود: نیروهای سپر جزیره نمی توانند در مشکلاتی که میان دولت و ملت یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس رخ می دهد دخالت کنند.

این در حالی است که عصر دیروز هزاران بحرینی در اعتراض به حضور نیروهای اشغالگر خارجی در کشورشان در ستره در جنوب منامه دست به تظاهرات زدند.

تظاهرات کنندگان علاوه بر حمل پرچمهای بحرین، تصاویر شهدا و بازداشت شدگان شعارهایی در محکومیت دخالت خارجی سر دادند.