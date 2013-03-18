نامه ای از رئیس جمهور در خصوص برکناری روسای دانشگاه دریافت نکردیم

رسول ملک فر امروز در وزارت علوم تحقیقات و فناوری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص دریافت نامه ای توسط وزیر علوم از سوی رئیس جمهور مبنی بر برکناری روسای دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و صنعتی امیرکبیر، گفت: طی چند روز گذشته و حتی امروز هیچ نامه ای مبنی بر این دستور رئیس جمهور از سوی دفتر وزارتی این وزارتخانه دریافت نکرده ام.

وی ادامه داد: پیش از این در خصوص برکناری این افراد شایعاتی مطرح شد اما بعید می دانم چنین اتفاقی رخ دهد.

مدیر کل وزارت علوم بار دیگر تاکید کرد که این موارد جنبه جدی شدن ندارد و بار دیگر تاکید می کنم که هیچ نامه ای در این خصوص به دفتر وزارتی نیامده و در کارتابل ها قرار نگرفته است.

به گزارش مهر، امروز دوشنبه 28 اسفند ماه اعلام شد که رئیس جمهور با نوشتن نامه ای به وزیر علوم دستور برکناری برخی از روسای دانشگاه های تهرانی را صادر کرده است.