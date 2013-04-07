  1. حوزه و دانشگاه
۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۲۲

کامران دانشجو سکوت را شکست

ناراحتی احمدی نژاد از رسانه ای شدن نامه برکناری روسای دانشگاه/ اوامر صادره اجرا می‌شود

ناراحتی احمدی نژاد از رسانه ای شدن نامه برکناری روسای دانشگاه/ اوامر صادره اجرا می‌شود

وزیر علوم پس از مدتها سکوت در خصوص دریافت نامه جنجالی رئیس جمهور برای برکناری روسای دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس، امروز واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو صبح امروز در حاشیه دیدار با روسا و هیأت رئیسه دانشگاههای تهران با اشاره به خبرها و تحليل‌هاي مختلفي كه در رسانه‌ها درخصوص انتشار نامه رئيس جمهور منعكس شده است، اظهار داشت: اينجانب نامه مذكور را اول بهمن 1391 يعني 58 روز قبل از انتشار آن، در حاشيه جلسه هيأت دولت دريافت نمودم و در همان زمان در ديداري صميمانه با رياست محترم جمهوري، توضيحات مورد نظر را به استحضار ايشان رساندم و پس از آن تاكنون دستور جديدي اعم از كتبي يا شفاهي در اين رابطه ابلاغ نگرديده است، بديهي است در چنين مواردي نظرات تبيين مي‌شود اما تصميم نهايي بر اساس رعايت موازين و سلسله مراتب با رئيس جمهور محترم است و اوامر صادره اجرا مي‌گردد.

وي افزود: طبق اظهار مشاور ارشد رياست جمهوري، رئيس جمهور محترم از رسانه‌اي‌شدن موضوع مكدر شده و به مسئولين ذيربط تذكر داده‌اند.

وزير علوم همچنين در توضيح اظهار عدم اطلاع مديركل حوزه وزارتي از ابلاغ چنين نامه‌اي بيان داشت: با توجه به گفتگوي حضوري با رئيس محترم جمهور و اينكه نامه دريافتي از طريق دبيرخانه و سيستم پيام دولت وصول نشده بوده بنابراين مطلب ايشان مبني بر عدم دريافت نامه در آن زمان صحيح است.

کد مطلب 2027400

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