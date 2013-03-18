200 استاندارد ملی در استان بوشهر تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بهره‌مند ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه تدوین استانداردها از استان‌های برتر کشور است و تا کنون بیش از 200 استاندارد ملی در استان بوشهر تدوین شده که استان بوشهر از نظر سرانه تدوبن استاندارد جزو چهار استان برتر است.

وی ادامه داد: به منظور مکانیزه کردن فرایند اداری سازمان استاندارد بوشهر از طریق ارتقای پرتال اداره کل و ارتباط این اداره با واحدهای تولیدی از طریق اتوماسیون اداری انجام شده است.

سرپرست اداره‌کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر با تاکید بر لزوم ایجاد سردخانه برای ذخیره خرما در استان بوشهر، ادامه داد: با توجه به برداشت خرما به صورت سنتی و استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده و به دلیل عدم وجود سردخانه نگه‌داری خرما، در فصل گرما شاهد آفت زدگی در خرما هستیم.

وی بر لزوم ایجاد صنایع فرآوری و توجه به استانداردها در عرصه تولید خرما تاکید کرد و افزود: محصولاتی که از خرما تولید می‌شود استاندارد مربوط به خود را دارند که بر اساس استاندارد بین‌المللی کودکس است.

بهره‌مند به طرح بررسی ترازوهای استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: بررسی استانداردها در دو هزار و 700 ابزار سنجش در اصناف استان، با حضور نماینده صنف، تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

وی به بررسی همه طلافروشی‌های استان بوشهر برای وجود طلای خارجی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه عرضه طلای خارجی در سطح کشور ممنوع شده است، از طلا فروشی‌های استان در سال جاری در هفت نوبت بازرسی شد و 76 مرحله بازرسی انجام داده‌ایم.

سرپرست اداره‌کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر به معرفی استان بوشهر به عنوان مرکز آزمون باسکول‌های سنگین در جنوب کشور اشاره کرد و اظهار داشت: به‌زودی آزمایشگاه باسکول‌های سنگین در استان بوشهر ایجاد می‌شود.