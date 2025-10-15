مدیرکل استاندارد بوشهر: استاندارد ملی خرما تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مشتاقی صبح چهارشنبه در نشست خبری از فعالیت حدود ۲۵ آزمایشگاه فعال و شاخص در این استان خبر داد و اظهار کرد: آزمایشگاههای استان بوشهر از نظر کیفی و فنی در سطح کشور جزو آزمایشگاههای شاخص محسوب میشوند.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر در ادامه به فرآیند نظارتی بر کالاهای وارداتی اشاره کرد و ادامه داد: کالاهایی که از مرزهای فیزیکی کشور وارد میشوند، مورد بازرسی اولیه و نمونهبرداری قرار میگیرند.
وی افزود: این نمونهها به آزمایشگاههای گواهی شده استاندارد ارسال میشوند تا کیفیت آنها پیش از ورود به بازار ارزیابی شود. این رویکرد به منظور کیفیتبخشی و حفاظت از مصرفکننده انجام میپذیرد.
مشتاقی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات انجام شده در حوزه محصول استراتژیک خرما پرداخت و خاطرنشان کرد: استان بوشهر به همراه سایر استانهای تولیدکننده، اقدام به تدوین استاندارد ملی برای تولید خرما کردند.
وی ادامه داد: این اقدام با سازمان ملی استاندارد و با هدف کیفیتبخشی انجام شد و نتیجه آن رفع مشکلات صادراتی و کاهش موارد برگشت خوردن محمولهها بود و هیچ محمولهای برگشت نخورد.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به اقدامات نظارتی این اداره کل بر محصولات صنایع بزرگ، آمار زیر را از فعالیتهای ۶ ماهه اول سال جاری ارائه داد و افزود: تعداد پروندههای ارزیابی شده در حوزه محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ۴۴۴ مورد و کل پروندههای ارزیابی شده ۵۶۷ پرونده است.
