به گزارش خبرگزاري مهر، غلامرضا باغشنی با بيان اين كه همه ساله در آغاز سال جديد، اين شركت خدمات خود را به زائرين و مجاورين بارگاه ملكوتي حضرت علي بن موسي الرضا(ع) ارائه مي‌دهد، گفت: امسال نيز اين شركت همزمان با آغاز سال جديد و سخنراني مقام عظماي رهبري، حدود 20 هزار متر مربع از خيابان‌هاي اطراف مشرف به حرم مطهر رضوي را براي رفاه حال زائرين مفروش مي‌كنيم.

وي گفت: در بعضي ايام به مناسبت‌هاي خاص همچون ايام ليالي قدر، نماز عيد فطر، تشريف فرمايي مقام معظم رهبري و همچنين دعاي عرفه خيابان‌هاي اطراف مشرف به حرم مطهر مفروش مي‌شود.

وي اظهار داشت: اين شرکت برترین تولیدکننده متمرکز فرش دستباف در ایران می‌باشد که سالانه 4 هزار مترمربع فرش دستباف اعلاء به‌ منظور مفروش کردن رواق‌های حرم مطهر رضوی توسط 500 استاد کار در این شرکت بافته می‌شود.

وي گفت: تمام طرح‌های فرش‌های تولید شده در کارگاه‌های آستان قدس رضوی توسط طراحان این شرکت تهیه و متناسب با اماکن متبرکه و سازه‌های حرم مطهر رضوی طراحی می‌‌شود.