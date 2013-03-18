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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۲۴

باغشني:

20هزار متر از خيابان‌هاي مشرف به حرم مطهر رضوي مفروش مي‌شود

20هزار متر از خيابان‌هاي مشرف به حرم مطهر رضوي مفروش مي‌شود

مشهد - خبرگزاري مهر: مدیرعامل شرکت فرش آستان قدس رضوی گفت: در آستانه فرا رسيدن سال جديد، 20هزار متر از خيابان‌هاي مشرف به حرم رضوي جهت رفاه حال زائرين بارگاه ملكوتي امام رضا(ع) مفروش مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، غلامرضا باغشنی با بيان اين كه همه ساله در آغاز سال جديد، اين شركت خدمات خود را به زائرين و مجاورين بارگاه ملكوتي حضرت علي بن موسي الرضا(ع) ارائه مي‌دهد، گفت: امسال نيز اين شركت همزمان با آغاز سال جديد و سخنراني مقام عظماي رهبري، حدود 20 هزار متر مربع از خيابان‌هاي اطراف مشرف به حرم مطهر رضوي را براي رفاه حال زائرين مفروش مي‌كنيم.

وي گفت: در بعضي ايام به مناسبت‌هاي خاص همچون ايام ليالي قدر، نماز عيد فطر، تشريف فرمايي مقام معظم رهبري و همچنين دعاي عرفه خيابان‌هاي اطراف مشرف به حرم مطهر مفروش مي‌شود.

وي اظهار داشت: اين شرکت برترین تولیدکننده متمرکز فرش دستباف در ایران می‌باشد که سالانه 4 هزار مترمربع فرش دستباف اعلاء به‌ منظور مفروش کردن رواق‌های حرم مطهر رضوی توسط 500 استاد کار در این شرکت بافته می‌شود.

وي گفت: تمام طرح‌های فرش‌های تولید شده در کارگاه‌های آستان قدس رضوی توسط طراحان این شرکت تهیه و متناسب با اماکن متبرکه و سازه‌های حرم مطهر رضوی طراحی می‌‌شود.

 

کد مطلب 2020992

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