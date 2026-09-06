اقبال خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هنرستان کاردانش خاص نوآوران سنندج با تکیه بر آموزش‌های عملی، کارگاه‌های تخصصی و ظرفیت‌های ورزشی و توان‌بخشی، بستر مناسبی برای تقویت مهارت‌های حرفه‌ای و افزایش استقلال دانش‌آموزان با نیازهای ویژه فراهم کرده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان افزود: آموزش مهارت‌های کاربردی به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه یکی از محورهای مهم در فرآیند تعلیم و تربیت این دانش‌آموزان است و هنرستان کاردانش خاص نوآوران سنندج در این زمینه ظرفیت‌های قابل توجهی ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: این هنرستان پسرانه با فراهم کردن فضاهای آموزشی، کارگاهی، ورزشی و توان‌بخشی، تلاش دارد آموزش‌های نظری را با تجربه‌های عملی پیوند داده و دانش‌آموزان را برای کسب مهارت، افزایش استقلال فردی و حضور مؤثرتر در جامعه آماده کند.

خانی با اشاره به زیرساخت‌های هنرستان نوآوران سنندج بیان کرد: این مجموعه در زمینی به مساحت یک هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده و دارای ساختمان آموزشی دو طبقه با زیربنای ۶۰۰ مترمربع، سالن چندمنظوره به مساحت ۱۷۰ مترمربع و گلخانه آموزشی ۱۰۰ مترمربعی است.

آموزش عملی در گلخانه و کارگاه چوب

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان ادامه داد: یکی از بخش‌های کاربردی این هنرستان، آموزش مهارت کمک‌باغبان است که دانش‌آموزان در گلخانه مجموعه به صورت عملی با شیوه تکثیر، پرورش، نگهداری و مراقبت از گل‌ها و گیاهان آشنا می‌شوند.

وی عنوان کرد: این آموزش‌ها علاوه بر ایجاد توانمندی‌های فردی، دانش‌آموزان را با فرآیند تولید و فعالیت حرفه‌ای در حوزه باغبانی آشنا می‌کند و می‌تواند زمینه‌ای برای ورود آنان به فعالیت‌های شغلی متناسب با توانایی‌هایشان باشد.

خانی کارگاه مهارت چوب را از دیگر ظرفیت‌های مهم هنرستان نوآوران دانست و گفت: این کارگاه به تجهیزات تخصصی از جمله دستگاه‌های برش، پرداخت، مونتاژ و برش لیزر مجهز است و دانش‌آموزان متناسب با توانایی‌های خود مراحل طراحی و ساخت محصولات چوبی را به صورت عملی تجربه می‌کنند.

ورزش و توان‌بخشی در کنار مهارت‌آموزی

وی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های ورزشی و توان‌بخشی در کنار آموزش‌های حرفه‌ای افزود: سالن چندمنظوره هنرستان برای فعالیت‌های ورزشی، آموزشی و گروهی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این برنامه‌ها در افزایش نشاط، تقویت آمادگی جسمانی، اعتماد به نفس و استقلال فردی دانش‌آموزان مؤثر است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی هنرستان نوآوران، حرکت به سمت آموزش‌های مهارت‌محور و فراهم کردن زمینه‌ای است که دانش‌آموزان با نیازهای ویژه بتوانند توانایی‌های خود را در محیطی عملی شناسایی و تقویت کنند.

خانی در پایان گفت: توسعه هنرستان‌ها و فضاهای آموزشی تخصصی از این دست، علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، می‌تواند در افزایش اشتغال‌پذیری، استقلال فردی و فراهم شدن زمینه مشارکت اجتماعی آنان نقش مؤثری داشته باشد.