اولویت وزارت بهداشت تأمین داروی بیماران خاص است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیر صالحی گفت: با وجود تغییرات در شرایط اقتصادی، اولویت اصلی حفظ زنجیره تأمین دارو برای بیماران، به ویژه بیماران مبتلا به بیماریهای خاص و صعبالعلاج است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره گرانی دارو توضیح داد: افزایش قیمتها در تمامی کالاها، از جمله دارو، ناشی از شرایط تورمی و افزایش هزینه مواد بستهبندی و مواد جانبی است که بر قیمت نهایی اثر میگذارد.
پیرصالحی تأکید کرد: برای داروهای بیماران خاص، سیاستهای ارزی بهگونهای اعمال شده است که هزینههای عمومی کشور در نظر گرفته شده و هدف از اصلاحات قیمتی، توانمندسازی کارخانههای تولیدی برای ادامه روند تولید است.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره نحوه توزیع داروهای خاص گفت: برخلاف داروهای عادی که بر اساس درخواست داروخانهها توزیع میشوند، داروهای حساس و پرخطر تحت برنامه توزیع ویژه سازمان غذا و دارو و معاونتهای دانشگاهی قرار دارند.
وی افزود: توزیع بر اساس سهمیه کشوری و تعداد بیماران در هر حوزه دانشگاهی انجام میشود تا دارو به دست مراجعان نزدیک برسد.
پیرصالحی همچنین از تلاشها برای اجرای سامانههایی جهت ثبت دقیق اطلاعات بیماران یادکرد تا فرایند دارورسانی بادقت بیشتری انجام گیرد؛ اما تا تحقق کامل این سامانهها، روشهای سنتی برای اطمینان از دسترسی بیماران ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت داروهای تالاسمی تصریح کرد: تمامی داروهای مصرفی در حوزه تالاسمی در داخل کشور تولید میشوند و هیچگونه کمبودی در زمینه داروهای تولید داخل برای این بیماران وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه برخی از برندهای اروپایی و آمریکایی به دلیل چالشهای تأمین با محدودیت مواجه شدهاند، اما این موضوع نباید باعث نگرانی بیماران شود.
وی افزود: داروی تولید داخل سالیان سال، حداقل ۱۵ سال است که در کشور مصرف میشود و اکثر بیماران با همان دارو درمان خود را ادامه میدهند؛ لذا معتقدیم این دارو کیفیت لازم را داشته و کفایت میکند.
پیرصالحی در پایان بر ضرورت تغییر نگرش عمومی تأکید کرد و گفت: حمایت از تولید داخل اولویت همگانی است. تشویق مکرر مردم به استفاده از برندهای خارجی در شرایط کنونی، میتواند به کمبودها دامن بزند. ما باید به داروی تولید داخل اعتماد کنیم و حمایت از آن را تقویت کنیم تا توان تابآوری سیستم در شرایط سخت افزایش یابد.
وی در برنامه رادیویی سایهروشن، افزود: نباید این حس را به بیماران القا کرد که نبود برند خارجی به معنای نبود دارو است.
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