ویتکاف و کوشنر عازم اوکراین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا و جرد کوشنر داماد وی در مسیر سفر به اوکراین وارد شهر ژشوف لهستان شدند.
این دو فرستاده آمریکایی پس از دیدار و مذاکرات بیش از سهساعته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو، راهی اوکراین شدهاند. منابع خبری نیز سفر آنها به اوکراین را مرحله بعدی این مأموریت دیپلماتیک اعلام کردهاند.
ژشوف در جنوبشرق لهستان و نزدیک مرز اوکراین قرار دارد و یکی از نقاط مهم انتقال و پشتیبانی لجستیکی مرتبط با اوکراین است.
یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه اعلام کرده که مذاکرات پوتین با ویتکاف و کوشنر سازنده و بسیار صریح بوده است.
وی افزود که ویتکاف و کوشنر متعهد شدند از ارزیابیهای پوتین درباره حلوفصل مناقشه اوکراین در مذاکرات خود در کییف استفاده کنند.
دستیار رئیسجمهور روسیه همچنین اعلام کرد که پوتین بر عزم خود برای ورود به گفتگویی سازنده با آمریکا درباره حلوفصل مناقشه اوکراین تأکید کرده است.
به گفته اوشاکوف، پوتین در دیدار با فرستادگان ترامپ بر ضرورت رسیدگی به تمامی علل ریشهای مناقشه اوکراین تأکید کرد.
وی بدون ذکر جزییات تنها گفت که ویتکاف و کوشنر پیشنهادهای خود را برای حلوفصل مناقشه در اوکراین ارائه کردند.
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