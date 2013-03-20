تاکید چین بر حل مسالمت آمیز بحران / ادامه محکومیت جنایت تروریستها در خان العسل

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه(سانا) از ادامه عملیات ارتش سوریه برای پاکسازی کشور از وجود گروههای مسلح خبر داد. بر اساس این گزارش، یگانهایی از ارتش سوریه در یک عملیات گسترده و مهم، چندین مرکز تجمع تروریستها در حومه حمص را نابود و خسارتها و تلفات سنگینی به آنها وارد کردند. در عملیات نیروهای ارتش در حومه های ادلب، دمشق و حلب نیز شمار زیادی از تروریستهای مسلح کشته و زخمی شدند.



از سوی دیگر، یک منبع در وزارت امور خارجه سوریه، انفجارهای تروریستی روز گذشته در بغداد و برخی شهرهای عراق را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست ریشه تروریسم را بخشکاند.



خبر دیگر اینکه وزارت امور خارجه روسیه، استفاده گروههای مسلح از سلاح شیمیایی در حمله به خان العسل حومه حلب را یک پدیده بی نهایت خطرناک توصیف کرد، در این جنایت، 25 غیر نظامی سوری کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. در این زمینه ماتوزف تحلیلگر سیاسی روسی تاکید کرد هدف از این جنایت تروریستی در خان العسل، دادن توجیه به آمریکا و غرب برای دخالت مستقیم در بحران سوریه است.



همچنین احزاب و شخصیتهای حقوقی و رسانه ای و دینی عرب و تحلیلگران، جنایت تروریستها در خان العسل را محکوم و هدف از آن را مانع تراشی در برابر حل سیاسی بحران سوریه قلمداد کردند.



بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز حمله شیمیایی تروریستها به منطقه خان العسل را که بیش از 125 کشته و زخمی به جا گذاشت، محکوم و آن را جنایت زشت و هولناک توصیف کرد.



خبر دیگر اینکه چین خواستار آغاز گفتگوهای سیاسی در سوریه در آینده نزدیک با هدف دستیابی به راه حلی که مورد رضایت همه طرفها باشد، شد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین خاطر نشان کرد پکن همواره از راهکار سیاسی به عنوان تنها راه برون رفت از بحران کنونی سوریه حمایت کرده است.



وی تصریح کرد همه طرفها باید توصیه های بیانیه ژنو را برای حل بحران سوریه مورد توجه قرار دهند.



همچنین یک روزنامه تونسی نوشت شبکه هایی در تونس، جوانان تونسی را برای جنگیدن در کنار تروریستها در سوریه جذب می کنند که اقدام آنها، خیانت به میهن به شمار می رود.