افزایش 16 درصدی کشف سرقت در شاهرود

سرهنگ رحمت الله طاهری دی گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون عملکرد نیروی انتظامی شهرستان شاهرود طی سال 91 به این موضوع اشاره کرد که آمار زورگیری ها در این شهرستان نسبت به سال گذشته 16 درصد کمتر بوده است، مهمترین دلیل آن را پیگیری های مستمر و کارهای اطلاعاتی پرسنل این نیرو در زمینه های شناسایی عوامل زورگیری، سرقت، مزاحمت و حتک حرمت به نوامیس دانست.

وی تصریح کرد: تحویل مجرمان به مراجع قانونی و اجرای حکم و مجازات متخلفان طبق احکام اسلامی صورت گرفت که چندی قبل حکم قصاص برای یکی از آنها نیز صادر و اجرا شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: مردم باید آگاهی های لازم را در زمینه های امنیتی داشته باشند چرا که بیشتر اوقات خود آنها هستند که با بی دقتی و بی احتیاطی شرایط مناسبی را برای عوامل زورگیر و شرور فراهم می کنند که به راحتی اقدام به سرقت در جامعه اتفاق می افتد.

طاهری افزود: ما امیدواریم با همکاری مردم و نیروهای انتظامی بتوانیم شهری امن و محیطی آرام را فراهم کنیم تا همه با آرامش زندگی کنند.

وی همچنین فرارسیدن سال نو را به ملت ایران اسلامی در سرار گیتی تبریک گفت و افزود: از همه مردم عزیز می خواهم برای حفظ امنیت جان خود در جاده ها در ایام نوروز به توصیه ها و راهنمایی های نیروهای انتظامی عمل کنند تا سفری خوب و خوشی را پیش رو داشته باشند.

