فاتح تریم جانشین احتمالی استراماچونی روی نیمکت اینتر

به گزارش خبرگزاری مهر، فاتح تریم گالاتاسرای را به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا رسانده و آنها باید در این مرحله با رئال مادرید رو برو شوند.

تریم که سابقه مربیگری در سری آ را با تیم های فیورنتینا و میلان دارد بدش نمی آید بار دیگر به سطح اول فوتبال ایتالیا بازگردد و هدایت تیم بزرگی مثل اینتر را بر عهده بگیرد. ماسیمو موراتی رئیس اینتر می داند تریم با پیوستن به اینتر موافقت خواهد کرد و باید ببینیم در پایان فصل چه پیشنهادی به این مربی ترکیه ای ارائه خواهد داد. این در حالی است که تریم تا سال 2014 با گالاتاسرای قرارداد دارد.

آندره آ استراماچونی سرمربی جوان اینتر نتوانسته انتظارات را در این فصل برآورده کند و گفته می شود در پایان فصل برکنار خواهد شد.