  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۲۳

فاتح تریم جانشین احتمالی استراماچونی روی نیمکت اینتر

فاتح تریم جانشین احتمالی استراماچونی روی نیمکت اینتر

به نوشته رسانه های ایتالیایی فاتح تریم سرمربی تیم فوتبال گالاتاسرای یکی از گزینه های اصلی جانشینی آندره آ استراماچونی روی نیمکت باشگاه اینتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاتح تریم گالاتاسرای را به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا رسانده و آنها باید در این مرحله با رئال مادرید رو برو شوند.

تریم که سابقه مربیگری در سری آ را با تیم های فیورنتینا و میلان دارد بدش نمی آید بار دیگر به سطح اول فوتبال ایتالیا بازگردد و هدایت تیم بزرگی مثل اینتر را بر عهده بگیرد. ماسیمو موراتی رئیس اینتر می داند تریم با پیوستن به اینتر موافقت خواهد کرد و باید ببینیم در پایان فصل چه پیشنهادی به این مربی ترکیه ای ارائه خواهد داد. این در حالی است که تریم تا سال 2014 با گالاتاسرای قرارداد دارد.

آندره آ استراماچونی سرمربی جوان اینتر نتوانسته انتظارات را در این فصل برآورده کند و گفته می شود در پایان فصل برکنار خواهد شد.

کد مطلب 2021624

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها